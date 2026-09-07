18. Diversity Ball bringt mehr als 3.000 Gäste ins Wiener Rathaus

Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler, fünf Floors und ein prominent besetztes Programm: Der 18. Diversity Ball powered by Wiener Stadtwerke verwandelte das Wiener Rathaus am 5. September 2026 unter dem Motto „Move With Us“ in eine Bühne für Vielfalt, Inklusion und gemeinsames Feiern.
Mehr als 3.000 Gäste kamen am Samstagabend zum 18. Diversity Ball ins Wiener Rathaus. Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Unterhaltung feierten gemeinsam mit der Community eine Ballnacht, die gesellschaftliche Haltung mit klassischem Ballglanz verband.
Unter den Gästen waren unter anderem Julian le Play, Philipp Hansa, Barbara Kaudelka, Martina und Lou-Anne Gleissenebner, Yury Revich, Max Ortner, Romeo Kaltenbrunner und Lucas Fendrich.
„Come as you are“ am roten Teppich
Bereits am roten Teppich stand Individualität im Mittelpunkt. Ballinitiatorin Monika Haider erschien in einer eigens für den Abend entworfenen Robe von Marcos Valenzuela, deren Gestaltung Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz übernahm.
Der Dresscode „Come as you are“ zog sich durch den gesamten Abend und unterstrich den Anspruch des Balls, unterschiedliche Lebensentwürfe und Identitäten selbstverständlich zusammenzubringen.
Preis der Vielfalt und große Opening Show
Den feierlichen Auftakt bildete die Diversity Gala, bei der der Preis der Vielfalt für besonderes Engagement in den Bereichen Inklusion, Barrierefreiheit und Diversität vergeben wurde.
Bei der anschließenden Opening Show standen Rebecca Horner, das Tanzkollektiv „Ich bin O.K.“, die Groove Crew, Tamara Mascara, PÄM & XIDI, Mavi Phoenix, Sofia Reyna und der Vienna Gay Men’s Chorus auf der Bühne.
Fünf Floors im Wiener Rathaus
Nach der Eröffnung verlagerte sich das Geschehen auf fünf Floors. MÖWE, NOA, Mel Merio und Billie Steirisch sorgten für Musik, während das Kollektiv GAZE die Friedrich-Schmidt-Halle in die „Church of GAZE“ verwandelte.
Im Festsaal wurde die Glam Chamber mit Grazia Patricia, Ryta Tale und Blood Sugar zum Drag Floor. Im Arkadenhof hielten Miss Ivanka T. und Ö3-DJ Astaire das Publikum bis zum Ende der Ballnacht in Bewegung.
Durch den Abend führten Markus Freistätter, Amira Awad und Miriam Labus.
Prominente Gäste feiern Vielfalt in Wien
Zum Gästekreis zählten außerdem Rebecca Horner, Herby Stanonik, Simone Lugner, Donka Angatscheva, Nina Hartmann, Martin Traxl, PÄM, Ines Striesow, Luigi Barbaro, Tamara Mascara, Mavi Phoenix, Mel Merio, Leni Charles, Romeo Kaltenbrunner sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Unterhaltung.
Mit seiner 18. Ausgabe zeigte der Diversity Ball erneut, dass sich gesellschaftspolitischer Anspruch und ausgelassene Ballkultur nicht ausschließen. Im Wiener Rathaus stand dabei weniger die Inszenierung von Unterschieden als das gemeinsame Feiern im Mittelpunkt.