18. Diversity Ball bringt mehr als 3.000 Gäste ins Wiener Rathaus

Mehr als 3.000 Gäste kamen am Samstagabend zum 18. Diversity Ball ins Wiener Rathaus. Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Unterhaltung feierten gemeinsam mit der Community eine Ballnacht, die gesellschaftliche Haltung mit klassischem Ballglanz verband.

Unter den Gästen waren unter anderem Julian le Play, Philipp Hansa, Barbara Kaudelka, Martina und Lou-Anne Gleissenebner, Yury Revich, Max Ortner, Romeo Kaltenbrunner und Lucas Fendrich.

„Come as you are“ am roten Teppich

Bereits am roten Teppich stand Individualität im Mittelpunkt. Ballinitiatorin Monika Haider erschien in einer eigens für den Abend entworfenen Robe von Marcos Valenzuela, deren Gestaltung Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz übernahm.

Der Dresscode „Come as you are“ zog sich durch den gesamten Abend und unterstrich den Anspruch des Balls, unterschiedliche Lebensentwürfe und Identitäten selbstverständlich zusammenzubringen.