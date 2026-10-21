Eva Schlegel: „Ich war schon immer eine Suchende“

Doch was war es, das der kurze, rätselhafte Spiegelblick hat wahrnehmen lassen? Wie selbstverständlich weist die große Ausstellungswand den Weg in Richtung des Rätsels Lösung. Wobei: Selbstverständlich scheint hier nichts. Die schwarze und per se wandlose Kuppelblase der Architekten Peter Cook und Colin Fournier birgt in puncto kuratorischer Inszenierung so manche Herausforderung. „Wände in einem derart sphärischen Raum bleiben immer ein Fremdkörper – die Aufgabe liegt darin, dass sie dich leiten, dabei aber keinesfalls spürbar sind“, führt die Künstlerin entlang des besagten Bauteils, das sie gemeinsam mit ihrer Architektin Valerie Messini geplant hat. Ihren Zweck erfüllend, leitet die Ausstellungswand entlang von Schlegels „liminal spaces“ und Schriftbildern auf Glas, die sich beide ihres künstlerischen Konzepts der Unschärfe bedienen. Außerdem zeigen Videos endlos Fallender die Abgründe der Schwerkraft.

Vorüber an wolkenförmigen Sitzmöbeln mit verspiegelter Oberfläche – die ein eigenes Gravitationsfeld zu haben scheinen, Betrach­tende förmlich anziehen und zur Interaktion animieren – geht es weiter zu einer der trichterförmigen „nozzles“. Dort, wo das Bauteil im Kunsthaus für gewöhnlich den Blick auf den Grazer Schlossberg eröffnet, ist die Aussicht eine weitere: Die Software „SpaceEngine“ erlaubt die Echtzeiterkundung des gesamten Universums. Während vis-à-vis – teils verdeckt von riesigen und von innen beleuchteten Ballons – die abstrahierende Arbeit „Dance of Chance“ die von Alan Turing beschriebene Formel zur Berechnung der Musterbildung aller Lebensformen visualisiert: Entlang eines 15 Meter langen LED-Paneels schlängelt ein sich permanent wandelndes Formengeflecht, das Schlegel gemeinsam mit Damjan Minovski realisiert hat und das sich mit Einbruch der Dunkelheit in modifizierter Darbietung auf der ostseitigen BIX-Fassade des Museums von Graz aus erleben lässt.