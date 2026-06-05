Velich vs. Weingesetz: Wie Österreichs bester Rotwein an der Bürokratie scheitert

Wie kann das sein? Nun ja, Weine, die nicht mit standardisierten Reinzuchthefen vergären, sondern die im Weingarten vorhandenen natürlichen Hefen nutzen, schmecken anders, individueller, weniger einheitlich, „besser“, lautet der Tenor heute. Dass solche Weine bei der Prüfnummer mitunter durchrasseln, ist bei der aktuellen Form der Prüfung aber äußerst wahrscheinlich, es gibt Fälle, da musste ein Top-Wein sogar 18 Mal eingereicht werden, bis er endlich durchkam.

Und Winzer, die besonders auf „Terroir“ setzen, also auf die individuellen Aromen einer Einzellage, reichen ihre Weine oft gar nicht erst ein, weil sie die Chance, um bei den „klassisch geschulten“ Verkostern zu bestehen, als zu gering sehen.

Roland Velich hätte natürlich auch noch weitere Male einreichen können. Allerdings hatte er da halt schon die 100 ­Punkte und die gerade startende Weinmesse VieVinum gab ihm die Möglichkeit, das Thema gemeinsam mit dem steirischen Star-Winzer Armin Tement und Andreas Wickhoff, Geschäftsführer des Weinguts Bründlmayer, vor breiter, internationaler Weinöffentlichkeit zu diskutieren.

Hatte das einen Marketing-Effekt? Natürlich hatte es das auch, er war nachgerade aufgelegt, niemand mit Verstand hätte diese Vorlage nicht genutzt. Velich führte ins Treffen, dass die aktuelle Prüf-Kommission auf industrielle Standard-Weine gepolt sei, „die haben zweifellos ihren Markt, das ist auch völlig okay“, komplexe Weine mit Persönlichkeit und „Terroir“ aber durchfallen lassen.