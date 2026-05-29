Ein Lexikon der Craftbeer-Varianten

Neben dem Wiener Lager einer der wenigen untergärigen Craftbeer-Typen. „Imperial“ bedeutet immer, dass eine Steigerung des ursprünglichen Themas vorliegt, in diesem Fall also ein Pilsener-Bier mit mehr Alkohol, mehr Hopfen und malzigeren Noten.

India Pale Ale, jenes Bier, das zum Inbegriff von Craft Beer wurde. Ursprünglich im 19. Jahrhundert von britischen Brauereien mit mehr Alkohol und Hopfen eingebraut, damit die Biere den Transport in die Kolonien überlebten. Während des CraftbeerBooms wurde das Ale zur Spielwiese neuer HybridHopfensorten aus den USA oder Neuseeland, womit plötzlich fruchtige, exotische Zitrusnoten im Bier vorkamen.