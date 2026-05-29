Die 10 besten Adressen für Craftbeer

Der Boom ist definitiv vorbei, die unkonventionellen, bisweilen experimentellen und auf jeden Fall individuellen Biere aber sind in der Mitte der biertrinkenden Gesellschaft angekommen. Und werden von hier wohl auch nicht mehr verschwinden – nicht zuletzt, weil sie auch am alkoholfreien Sektor einiges zu bieten haben. Das sind die Adressen, die man sich für den etwas anderen Biergenuss merken sollte: