Die 10 besten Adressen für Craftbeer

Der Boom ist definitiv vorbei, die unkonventionellen, bisweilen experimentellen und auf jeden Fall individuellen Biere aber sind in der Mitte der biertrinkenden Gesellschaft angekommen. Und werden von hier wohl auch nicht mehr verschwinden – nicht zuletzt, weil sie auch am alkoholfreien Sektor einiges zu bieten haben. Das sind die Adressen, die man sich für den etwas anderen Biergenuss merken sollte:
1. Beerlovers
Vor elf Jahren eröffnete der Getränkegroßhändler Ammersin Österreichs kompletteste Bierothek, man startete mit 850 Bieren, aktuell sind es über 1.500 jeglicher Kategorie aus 27 Ländern. Das Sortiment besteht nur aus Bieren kleiner, unabhängiger Brauereien, die Biere sind nach Kategorien geordnet, wer Beratung sucht, bekommt sie auch. Seit einigen Jahren wird unter dem Label „Muttermilch“ auch eigenes Bier gebraut.
2. Brauerei Hofstetten
Die älteste Brauerei Österreichs – Gründungsjahr 1229 – ist zugleich eine der kreativsten und modernsten. Peter Krammer braut alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, seine Spezialität aber sind Bock-Biere. Für sein „Mühlviertler Bio Bier“ ließ er alte, heimische Gerste-Sorten anbauen, sein „Kübelbier“ war das erste Zwickl-Bier Österreichs.
3. Loncium
Eine der ersten Craftbeer-Brauereien des Landes. Aus dem kleinen Experimentalprojekt wurde eine bemerkenswerte Erlebnisbrauerei mit Hotel. Die Biere sind auch noch nach 20 Jahren absolut up-to-date.
4. 1516 Brewing Company
Auch ein ganz früher Kandidat, und vor allem eine der ersten kleinen Gasthaus-Brauereien, die den sicheren Pfad von Helles/Dunkles/Weizen verließen und sich auf spektakuläre Brau-Experimente einließen. Immer noch spannend.
5. Brauwerk
Seine vorerst zögerliche Haltung zum Thema Craft Beer gab Ottakringer 2015 auf und verwandelte einen ehemaligen Lagertank zur Kreativbrauerei. Gebraut werden ein paar Standards, die auf Festivals einen starken Auftritt haben, aber auch viele kreative Biere in kleinen Chargen. Für eine Großbrauerei ein mutiges Projekt.
6. Mash Camp Flagship Store
Nach dem Ende des Next Level Brewing in Meidling samt eigenem Craftbeer-Projekt wollte sich das Spezialgeschäft für Heim- und Craftbeer-Brauausstattung eigentlich in den Onlinehandel zurückziehen. Hat dem Auslieferungslager dann aber doch wieder einen Shop beigestellt. Hier findet der Craftbrewer alles, was er braucht, Malze, Hopfen, Hefen, Brau-Inventar.
7. Bräuhaus Ten.Fifty.
Zweifellos eine der kleinsten, zugleich aber auch eine der hübschesten Craft-Breweries in Wien: In der ehemaligen Ankerbrot-Bäckerei werden hier mit Designer-Equipment individuelle Biere gebraut. Und: Man bekommt sie vor Ort auch zu trinken.
8. Ammutsøn
Eine der kompetentesten Adressen für gepflegten Craftbeer-Genuss in Wien. Gut kuratierte Auswahl, häufig wechselnde offene Craftbeers, große Auswahl an den wirklich wilden „sauren“ Bieren aus Belgien und dem Rest der Craftbeer-Welt.
9. Das Gru
Die kleine Underground-Bar versucht gar nicht erst, seine Privatheit zu verbergen. Gezapft oder in Flaschen verkauft wird, womit sich die Betreiber identifizieren können, das sind kleine, unabhängige Brauereien, gerne auch aus Österreich.
10. Hops Craft Beer Graz
Eine der besten Craft-Adressen in den Bundesländern. 12 Biere werden gezapft, das Sortiment an Flaschen deckt alle klassischen Craftbeer-Stile ab, großes Angebot an internationalen Kleinbrauereien.