Die 10 spannendsten Pop-ups

Sie üben einen anderen Reiz aus als Restaurants sonst. Sie sind vergänglich, ein Kurzzeitphänomen, oft an ungewöhnlichen Orten, oft ohne den üblichen steifen Rahmen. Pop-ups, Kitchen-Takeovers, Kulinarik-Events wurden zu einem kulinarisch-gesellschaftlichen Phänomen, an dem man nicht mehr vorbei kann. Hier finden sie gerade statt, beziehungsweise – auf die ist zu achten: