Guide Michelin 2026: Das sind Österreichs Sterne-Restaurants

Juan Amador, deutscher Spitzenkoch mit spanischem Pass, der vor zehn Jahren seine Zelte in Wien aufschlug, war 2019 der erste „Dreisterner“ in Österreich (damals wurden nur Wien und Salzburg bewertet). Das wurde in Österreich nicht nur positiv aufgenommen, Michelins Entscheidung lag aber auf der Hand: Amador hatte schon in Deutschland sieben Jahre lang die Höchstbewertung. Auch 2026 wieder vorne dabei.