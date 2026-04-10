FOMO auf dem Teller: Der Hype um Pop-up-Restaurants

Und so ging es für österreichische Verhältnisse irritierend schnell, dass der Pop-up-Trend von London und Berlin ins Schnitzelland übersetzte. Denn die mittleren 2000er-Jahre gelten gemeinhin als Geburtsstunde dieses urbanen Trends, die bisher dem Rave vorbehaltene Eigenheiten auch kulinarisch umzusetzen, also für kurze Zeit an ungewöhnlichen Orten ungewöhnliche Küche anzubieten.

Die Künstlergruppe AO& rund um Philipp Furtenbach zählte da in Österreich zu den Pionieren, kochte aus Selbstgesammeltem und selbst Hergestelltem Kunst-Menüs in Galerien und leeren Geschäften; das Vorarlberger Konzept „Feldküche“ von Martin Fetz wiederum fand Eingang in die „Betonküche“ von Jonathan Luther, Mitentwickler des unkonventionellen Hotel-Projekts Urbanauts (Hotelzimmer in aufgelassenen Geschäftslokalen) und Szene-Gastronomen Javier Manzilla: Auf einer Webseite wurde kurz vorher bekannt gegeben, welche jungen, kreativen Köche in welchem Hinterzimmer irgendwas kochen, was dann auf Moos und Baumstämmen serviert wurde.

Auch das Zwischennutzungs-Konzept „Filiale“ des kochenden Künstlers Matthias Zykan im ehemaligen Oppenheimer’schen Haus (heute Hotel Leo Grand) zählte zu diesen wilden, spontanen, urbanen Projekten. Ihnen allen gemein: So wirklich legal war das wohl nicht alles, lief entweder unter „Kunst-Aktion“ oder „Verein“, Rechnungslegung gab es nicht, man zahlte „freiwillige Spenden“.