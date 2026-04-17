TOP 10: Restaurants mit Zeitfenster

Das Restaurant Meissl & Schadn setzt aufgrund hoher Besucherzahlen auf Time Slots©Michael Königshofer
Wenig Sitzplätze, starke Nachfrage, teures Personal, Effizienzsteigerung, Vermeidung von Food Waste: Es gibt viele rationale Gründe, in der Gastronomie mit Time Slots zu arbeiten. Ein Beliebtheits-Ranking wird diese Maßnahme – zumindest in Österreich – aber nie gewinnen. Hier setzt man dennoch aufs Essen mit Zeitfenster:
1. Pramerl & The Wolf
Wolfgang Zankls Gourmet-Restaurant in einem ehemaligen Beisl ist winzig, gekocht werden fixe Menüs, der Michelin vergab einen Stern. Entsprechend groß ist das Interesse. Zankl bietet den frühen Slot um 25 Euro günstiger an, auch unter der Woche isst man günstiger als am Wochenende.
2. Chez Bernard
In Bernd Schlachers Hotel Motto werden die „Slots“ je nach Wochentag, Uhrzeit und Konsumwunsch vergeben, vor allem für die begehrten Tische auf der Dachterrasse (ab Juni): „Drinks only“ gibt’s vor oder nach dem Dinner, auch dieses ist zeitlich beschränkt (je 1,5 bis 2 Stunden).
3. Artig
Das im vorigen Herbst eröffnete Restaurant ist aktuell die beste Adresse für die hippe „Nuevo Latino“-Küche in Österreich. Und es ist eines der ganz wenigen Lokale, in denen der Abend in gleich vier Slots unterteilt wird, das heißt, selbst in der Spätschicht hat man nur zwei Stunden Zeit.
4. Dining Ruhm
Die Brüder Ruhm orientierten sich in so ziemlich jeder Hinsicht an internationalen Standards: Gekocht wird latino-japanische Nikkei-Küche, der Sushi-Brunch ist legendär, die Tische sind auf 2,5 Stunden beschränkt.
5. Mochi
Das Mochi war eines der ersten Restaurants, das mit Time Slots arbeitete – und auch jenes Lokal, dem man das sogar in Wien sofort verzieh. Denn: Jeder wollte hin, und die Slots erhöhten die Chance auf ein – zumindest kurzes – Essen dort. Die Slots im Mochi sind je nach Buchungslage 1,5 bis zwei Stunden lang, ab 19.30 Uhr gilt: open end!
6. Meissl & Schadn
Das auf touristische Interessen – Show-Küche mit Schnitzel in Wien, Schnitzel und Salzburger Nockerln in der Getreidegasse – hin-optimierte Restaurant-Konzept funktioniert. Die Besuchszeiten müssen daher getaktet werden. Tipp am Rande: Das Schnitzel ist großartig, aber auch der Rest der Karte kann sich sehen lassen.
7. Maka Ramen
Die japanische Nudelsuppe Ramen und ist eine eher schnelle Angelegenheit, auch die japanischen „Tapas“ werden rasch serviert und sind schnell gegessen. Das mehrheitlich junge Publikum hat mit den 1,5 Stunden-Slots wenig Probleme und: Der „Schichtwechsel“ ist fast schon ein Event für sich.
8. Dodo62
Ein ähnlicher Fall im jungen Dodo62 mit koreanischer Hausmannskost erster Güte: wenig Plätze, hohe Nachfrage, kleine Karte, rascher Service – geht sich in 1:45 Stunden aus, den Drink muss man halt anderswo nehmen.
9. Klyo
Die Urania-Terrasse am Donaukanal, der Schanigarten unmittelbar vor der Treppe auf den Grazer Schlossberg – äußerst attraktive Locations. Und damit möglichst viele Gäste in den Genuss kommen, ist das Zeitfenster auf zwei Stunden begrenzt.
10. Via Toledo
Die „Enopizzeria“ Via Toledo gewinnt einen internationalen Pizza-Wettbewerb nach dem anderen, dementsprechend hoch ist die – auch internationale – Nachfrage nach den Kreativ-Pizzen. Eineinhalb Stunden hat man für den Genuss Zeit.