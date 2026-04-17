TOP 10: Restaurants mit Zeitfenster

Das Mochi war eines der ersten Restaurants, das mit Time Slots arbeitete – und auch jenes Lokal, dem man das sogar in Wien sofort verzieh. Denn: Jeder wollte hin, und die Slots erhöhten die Chance auf ein – zumindest kurzes – Essen dort. Die Slots im Mochi sind je nach Buchungslage 1,5 bis zwei Stunden lang, ab 19.30 Uhr gilt: open end!