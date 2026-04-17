Wie Time Slots die Esskultur beeinflussen

Bei uns hatte es klar wirtschaftliche Gründe: Unser Lokal hat 30 Sitzplätze, damit sich die Sache rechnet, brauchen wir 60 Seatings. Damit war für uns von Anfang an klar, dass das Teil des Konzepts wird, dass sich alles auf diese Slots ausrichtet. Für mich als Küchenchef ist es aber auch spannend, nach eineinhalb Stunden wird die Küche neu aufgebaut, immer frisch, immer neu. Außerdem macht es auch was mit der Stimmung: Dreimal neues Publikum bringt permanent neue Energie, ein permanenter Wechsel. Und: Ich bin es ehrlich gestanden auch nicht anders gewohnt, fast überall, wo ich bisher kochte, gab es das in der einen oder anderen Weise, es war nichts Neues für mich. Dem Wiener Publikum mussten wir es allerdings schon erklären, das erste halbe Jahr war hart, das Ü50-Publikum hatte große Schwierigkeiten damit, die Jungen gar nicht, unser Service legte da extrem viel Fingerspitzengefühl hinein.

Ramen ist aber nicht zuletzt Fastfood, das wird auch in Japan schnell serviert und gegessen. In fünf Minuten steht die Suppe auf dem Tisch, manchmal kommen Gäste rein und sind nach einer Viertelstunde wieder draußen. Bei Fine Dining hätte ich persönlich auch meine Schwierigkeiten damit. Wenn ich eine Flasche Wein bestelle und nach zwei Stunden fertig sein muss, wäre ich auch angepisst.

Damit es nicht zu Missverständnissen kommt und sich alle auskennen, kommunizieren wir das auf allen Ebenen, auf der Website, auf Social Media und dann auch noch per E-Mail bei der Buchungsbestätigung.