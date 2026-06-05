TOP 10 der österreichischen Weine

Lange waren für österreichische Weine internationale Top-Bewertungen nur im Süßwein-Bereich zu erreichen, vor allem das Illmitzer Weingut Kracher sorgte regelmäßig für hohe Punktezahlen bei Verkostungen des dominierenden Weinkritikers Robert M. Parker.

Bei den Rotweinen regierten Bordeaux, Burgund, Rhônetal und Kalifornien, bei den Weißen Burgund, Loire-Tal und Neuseeland. Das änderte sich und Österreich sorgt mittlerweile auf allen Sektoren für Höchstbewertungen.