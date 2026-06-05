TOP 10 der österreichischen Weine

Österreich punktete international lange nur mit Süßwein. Inzwischen erzielen auch Rot- und Weißweine des Landes regelmäßig Spitzenbewertungen.
Lange waren für österreichische Weine internationale Top-Bewertungen nur im Süßwein-Bereich zu erreichen, vor allem das Illmitzer Weingut Kracher sorgte regelmäßig für hohe Punktezahlen bei Verkostungen des dominierenden Weinkritikers Robert M. Parker.
Bei den Rotweinen regierten Bordeaux, Burgund, Rhônetal und Kalifornien, bei den Weißen Burgund, Loire-Tal und Neuseeland. Das änderte sich und Österreich sorgt mittlerweile auf allen Sektoren für Höchstbewertungen.
1. Nikolaihof Wachau, Vinotheksriesling 1995
Als Robert Parker 2014 das erste Mal seine 100 hundert Punkte für einen Wein aus Österreich vergab, war das eine absolute Sensation. Und zwar nicht nur wegen der Premiere, sondern auch, weil es ein so außergewöhnlicher Wein war: Das biodynamische Weingut Nikolaihof in Mautern hatte einen Riesling 17 Jahre lang im Fass reifen lassen, bevor er abgefüllt wurde.
2. Umathum, WR TBA 1995
Das Jahr 1995 brachte auch Josef Umathum Bewertungsglück: 2022 erhielt seine Welschriesling-Trockenbeerenauslese die begehrte Höchstwertung. Bemerkenswert nicht zuletzt deshalb, weil Umathum kein klassischer Süßwein-Spezialist ist, sondern mit top Rot- und Weißweinen zu den Universalisten zählt.
3. Kracher, WR TBA „Zwischen den Seen“ 2012
Ebenfalls 2022 erhielt auch die Welschriesling-Trockenbeerenauslese von Gerhard Kracher den Parker-Topscore, diesmal aus dem Jahr 2012 und aus der „klassischen“ Serie „Zwischen den Seen“, also ohne Barrique-Einsatz.
4. Proidl, GV Ried Pellingen 2022
Ebenfalls extrem einflussreich, wenn auch hauptsächlich für den amerikanischen Markt, ist das Magazin „The Winespectator“. Bewertet werden nur Weine, die auf dem US-Markt erhältlich sind. Dass der Grüne Veltliner Ried Pellingen der Familie Proidl aus Senftenberg 2023 unter den besten hundert Weinen landete, war eine Sensation.
5. Hirtzberger, RR Ried Singerriedel SM 2024
In Österreich seit den 1990ern gefeiert, tun sich Wachauer Top-Rieslinge bei internationalen Bewertungen eher schwer. Dennoch erhielt der ikonische Riesling Smaragd Singerriedel von Franz Hirtzberger 100 Punkte vom ehemaligen Winespectator-Chefredakteur James Suckling.
6. Markus Huber, GV Ried Berg EL 2024
Und noch einmal 100 Suckling-Punkte, diesmal aber für einen Außenseiter: Grüner Veltliner „Erste Lage Ried Berg“ des Jahrgangs 2024 des Traisentaler Terroir-Spezialisten Markus Huber.
7. Kracher, TBA No. 3, CH 2000 Kracher, TBA No. 7, Grande Cuvée 2005 Kracher, TBA No. 9, Scheurebe 2005
Vor einem Jahr schaffte Gerhard Kracher schließlich einen Parker-Hattrick: Drei seiner Trockenbeerenauslesen – alle durchaus schon reiferen Alters – bekamen den Top-Score. Das gelingt nur ganz, ganz Wenigen.
Kracher, TBA No. 3, CH 2000 Kracher, TBA No. 7, Grande Cuvée 2005 Kracher, TBA No. 9, Scheurebe 2005
Apetlonerstraße 37 (7142 Illmitz)
8. Schiefer, BF Ried Reihburg 2011
Gegenüber den amerikanischen Weinkritikern geraten die europäischen bezüglich Aufmerksamkeit mitunter etwas ins Hintertreffen. Der Schweizer René Gabriel zählt zu den absoluten Gaumen Europas, umso bemerkenswerter seine 20/20 Punkten für den Top-Blaufränkischen des südburgenländischen Winzers Uwe Schiefer.
9. Weingut Muster.Gamlitz, Sauvignon blanc Ried Grubthal 2020
Die aromatische Rebsorte Sauvignon blanc ist weltweit beliebt, sorgt aber selten für Top-Scores. Umso aussagekräftiger der Bewerb des Concours Mondial du Sauvignon, den das Weingut Muster aus Gamlitz 2023 unter 1.300 verkosteten Sauvignons für sich entschied.
Weingut Muster.Gamlitz, Sauvignon blanc Ried Grubthal 2020
Steinbach 35/Grubtal 31 (8462 Gamlitz)
10. Dorli Muhr, BF Ried Spitzerberg 2022
Der Top-Blaufränkische der Winzerin und Weinmarketing-Fachfrau Dorli Muhr war voriges Jahr der erste österreichische Rotwein, der eine Wertung von 98 Punkten bei Parker erreichen konnte. Auch dieser Wein zählt – wie die Moric- oder Schiefer-Weine – zur neuen Generation der Terroir-geprägten „Cool Climate“-Rotweine.