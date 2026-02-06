Würstelstand: Streetfood auf Wienerisch

Viele Legenden ranken sich um den Wiener Würstelstand. Etwa dass am Würstelstandl alle gleich sind und der Müllmann neben dem Generaldirektor ins Burenhäutl beißt; oder dass die ganz speziellen Würstelstand-Codes uraltes Kulturgut seien, direkt aus der archaischen Gaunersprache Rotwelsch entwachsen; oder dass der Wiener Würstelstand von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt wurde, also so wie die Mongolische Kalligrafie, die Herstellung des Lavash-Brotes in Armenien oder Washi, die traditionelle japanische Papierschöpfkunst.

Nur eine dieser Legenden stimmt, und zwar ausgerechnet jene mit dem Weltkulturerbe. Tatsächlich bildete sich vor zwei Jahren ein Verein von Wiener Würstelstand-Unternehmern, man reichte einen Antrag ein, in dem ein paar historische Details vermerkt, H.C. Artmanns „Im Schatten der Burenwurst“ erwähnt und vor allem vor dem Verschwindens des Wiener Würstelstands gewarnt wurde. Der Soziologe und Kulturanthropologe Prof. Roland Girtler fügte eine zweiseitige Expertise bei, und schon war die Sache geritzt – seit November 2024 leistet man einen kulturellen Beitrag, indem man am Standl eine Käsekrainer isst.