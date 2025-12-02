Wien ehrt Gastronom Karl Jan Kolarik: Großes Silbernes Ehrenzeichen im Rathaus verliehen

Die Auszeichnung würdigt die Rolle des Schweizerhauses für Wiener Küche, Stadtidentität und gelebte Unternehmstradition – ein Blick auf Biografie und Bedeutung eines Prater-Wahrzeichens.*

Im Wiener Rathaus erhielt Kommerzialrat Dipl.-Kfm. Karl Jan Kolarik das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Die Verleihung, musikalisch umrahmt vom Atmos Quartett, versammelte prominente Gäste aus Politik, Diplomatie, Medien und Wirtschaft – darunter der ehemalige Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Häupl mit Barbara Hörnlein, Ex-Vizebürgermeister Sepp Rieder, der Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich, Jiří Šitler, sowie Stadträtin Barbara Novak. Journalist Herbert Lackner hielt die Laudatio.

„Wien ist anders. Mit der Wiener Küche haben wir eine ganz besondere Tradition. Nicht zuletzt hat Karl Jan Kolarik mit seinem Schweizerhaus dafür gesorgt, dass diese Küche auf der ganzen Welt berühmt ist“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig. „Als Familienunternehmen geht die Geschichte des Traditionsbetriebs auf die Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende zurück. Von Kindesbeinen an hat Karl Kolarik mitgearbeitet – erst als ‚Bierbua‘, der Brezeln verteilt hat, später hinter der Schank. Heute ist das Schweizerhaus ein gastronomisches Wahrzeichen Wiens – mit seiner Stelze und dem perfekten Krügerl als Aushängeschild.“