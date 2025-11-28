Signalkrebs, Grundel, Ochsenfrosch: Sollten wir Invasoren einfach aufessen?

Sie werden eingeschleppt, ausgesetzt oder entkommen. Aber ab wann ist eine Tierart invasiv, bedrohlich und warum? Und was ist der Unterschied zwischen Bachsaibling und Signalkrebs? Wir fragen Thomas Friedrich von der Boku.

Welche Gefahren für die heimische Natur bestehen durch invasive Arten?

Da gibt es vier verschiedene Möglichkeiten: Erstens die Verdrängung oder Fressfeindschaft gegenüber einheimischen Arten; dann das Transportieren von Parasiten oder Krankheiten, gegen die einheimische Arten nicht immun sind; die Hybridisierung, also Vermischung mit einheimischen Spezies und schließlich die Störung eines ökologischen Lebensraums, indem Invasoren Dinge auffressen, die vorher kein Tier gefressen hat, so wie zum Beispiel ein Amurkarpfen das Schilf.

Ist die „kulinarische Verwertung“ invasiver Arten da eine Lösung?

Es kann durchaus ein Teil der Lösung sein, nicht zuletzt durch eine verstärkte Thematisierung und Schaffung eines Bewusstseins. Aber viel wichtiger ist eine strikte Reglementierung bezüglich Haltung und Ausbringung gebietsfremder Arten. Und nicht zuletzt Maßnahmen wie Renaturierung, um bedrohte heimische Arten zu schützen und zu stärken.

Ab wann gilt eine Art als Eindringling, ab wann gilt sie als heimisch?

Konkret gilt alles, was nach 1492 (Entdeckung Amerikas) angesiedelt wurde, als „nicht heimisch“. Als „invasiv“ gelten Arten dann, wenn sie sich sehr schnell ausbreiten, etablieren und eine negative Auswirkung auf die heimische Biodiversität haben. Beispiele dafür sind etwa der Signalkrebs, der Sonnenbarsch oder die Grundeln. Offiziell werden auch Bachsaibling und Regenbogenforelle als invasiv gelistet, auch wenn bei uns die negativen Auswirkungen (anders im Rest der Welt!) nicht so dramatisch sind wie bei manch anderer Art. In der Regel sind die langfristigen Auswirkungen nicht abzuschätzen.

Übernehmen invasive Arten auch die Rollen der verdrängten heimischen Arten?

Ja, durchaus, manche übernehmen die Nische der verdrängten Art, der Signalkrebs ist da ein gutes Beispiel. Aber nur, weil er nahezu das Gleiche macht wie der Edelkrebs, ist er deshalb noch lange kein Guter: Das fast völlige Ausschalten einer heimischen Art so wie er haben bisher noch nicht viele Invasoren geschafft.

Müssen wir wegen des Klimawandels sowieso damit rechnen, dass sich die Invasion neuer Arten beschleunigt?

Ja, definitiv. Es werden sich neue Arten etablieren, die es in unseren Klimazonen bisher noch nicht gibt. Und dass manche von ihnen kulinarisch durchaus Potenzial haben, ist leider kein Trost, sondern eher ein Add-on. Und ob man aus der invasiven Schmuckschildkröte Schildkrötensuppe machen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht …