5 Restaurants, die invasive Arten auf der Speisekarte haben

1. Restaurant Bootshaus (4801 Traunkirchen)

Das Restaurant Bootshaus im Hotel Das Traunsee gilt als das beste Haus des Landes, wenn’s darum geht, heimischen Süßwasserfisch kreativ zuzubereiten. Der vielfach ausgezeichnete Küchenchef Lukas Nagl beschränkt sich aber eben nicht auf „Prestige-Fische“ wie Reinanke oder Seesaibling, sondern verkocht alles, was ihm die Fischer bringen. Darunter auch die Dreikant- oder Wandermuschel, eine invasive Art, die sich im Traunsee niedergelassen hat.

www.dastraunsee.at/restaurant-bootshaus

2. Grandmother Food (1070 Wien)

Die Küchen Chinas sind bekannt dafür, alles was kreucht und fleucht schmackhaft zuzubereiten. Die Wollhandkrabbe wird in ganz China als saisonale Delikatesse verehrt, das vor drei Jahren eröffnete Restaurant mit Spezialitäten der südostchinesischen Provinz Jiangxi ist eines der wenigen, in der man die Krabbe bisher bekommt – allerdings leider nicht die Invasoren aus Europa, sondern chinesische Importware und dementsprechend kostspielig.

3. Kiang Wine & Dine (1090 Wien)

Quallensalat ist ein Standard vieler vor allem vietnamesischer Restaurants und wird hier von einheimischen Gästen nicht selten als Mutprobe mit Gruselfaktor bestellt. Im geschmackvollen kleinen Bistro von Thomas Kiang ist das anders, hier gibt’s den wahrscheinlich besten Quallensalat des Landes, köstlich frisch und knackig, mit Chili und Gurken.

www.kiangwine-dine.com