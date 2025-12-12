Prepper-Kulinarik: Ein Plädoyer für einen klugen Feinkostvorrat im Falle eines Blackouts

Die Situation ist so unvorstellbar, dass sie zwangsläufig Angst macht. Nichts geht mehr, gar nichts. Versorgung, Kommunikation, geregelter Straßenverkehr, alles down, und im Gegensatz zu den Corona-Lockdowns gibt’s diesmal auch kein Netflix, kein WLAN, kein Homeoffice und außerdem taut die Tiefkühltruhe …

Genau wie bei dieser damals ja auch recht unerwartet über uns hereingebrochenen Notwendigkeit, unseren Alltag völlig neu zu denken, sollten wir das beim Blackout wohl auch handhaben: Nicht in Panik verfallen, sondern das Beste draus machen. Diesmal freilich nicht Sauerteigbrot backen und all die gehortete Pasta verkochen (wobei da die Survival Camp-Absolventen sicher ein paar Vorschläge parat haben), sondern Bücher lesen, Spaziergänge machen, vor allem aber sich an all den guten Dingen erfreuen, mit denen man für genau diesen Fall hoffentlich die gute Blackout-Kiste im Keller befüllt hat.