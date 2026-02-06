Die Top 10 Wiener Würstelstände

Der Würstelstand hinter dem Technischen Museum ist für Nerds schon lange Kult, dank der Google-Bewertungen finden jetzt auch vermehrt Touristen hin:

Malerische Loca­tion, grandiose Würste aus Kleinproduktion (ohne Pökelsalz und Konservierungsmittel), Bier von Kleinbrauereien.