So bewertet Michelin die Restaurants in Österreich

Michelin und Österreich, die Beziehung ist kompliziert. Seit genau hundert Jahren vergibt der französische Reifenhersteller Sterne für empfehlenswerte Restaurants, die rasch zum maßgeblichen Parameter für die Beurteilung eines Speiselokals wurden. Zuerst in Frankreich, ab den 1960ern auch in Deutschland, später in England und der Schweiz.

Österreich erschien dem „Guide ­Rouge“ aus zwei Gründen weniger interessant: Erstens hatte sich dort 1979 schon der Konkurrent Gault Millau etabliert; zweitens zählt man Österreich in Frankreich zu Osteuropa und damit schien ein Austro-Guide irgendwie nicht so attraktiv.

Sehr spät, 2005, probierte man es dann doch und machte dabei ein paar entscheidende Fehler: Die Recherche war schlampig, wichtige Restaurants wurden übersehen und bei der feierlichen Präsentation bemerkte man überheblich, dass es in Österreich ohnehin nur einen Küchenchef gäbe, der die drei Sterne verdiene – und zwar Jörg Wörther, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr kochte.

Sagen wir so: Dieser Start verlieh dem Guide Michelin bei seinem Markteintritt in Österreich nicht wirklich Flügel. Die Verkaufszahlen blieben marginal, 2009 wurde das Projekt eingestellt. Österreich kam nur mehr im „Main Cities Guide“ vor, und da nur Wien und Salzburg.