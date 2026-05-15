TOP 9 der Marktgärtnereien

Die Idee ist uralt, wurde schon in mittelalterlichen Bauern- oder Klostergärten perfektioniert, versorgte Großstädte wie das Paris des 19. Jahrhunderts mit Frischgemüse, geriet mit der Mechanisierung der Landwirtschaft aber in die Defensive, beziehungsweise in Vergessenheit.

Mit dem Bestseller „The Market Gardener" holte der Kanadier Jean-Martin Fortier das Thema wieder vor den Vorhang: Hochwertige Gemüse aus bio-intensiver Landwirtschaft auf kleinstem Raum, mit geringem technischem Aufwand handwerklich produziert und so ertragreich, dass man davon leben kann. Das sind einige der besonders interessanten Beispiele dieser Marktgärtnereien in Österreich: