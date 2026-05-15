Wie Marktgärtnereien den Gemüseanbau verändern

So kommt es, dass sich jede der aktuell etwa 150 Marktgärtnereien in Österreich von der anderen unterscheidet, jede geprägt sowohl von der Persönlichkeit und Philosophie der Gärtner als auch von klimatischen und geologischen Gegebenheiten und nicht zuletzt von der Nachfrage vor Ort. Denn ökonomisch sinnvoll ist eine Marktgärtnerei nur dann, wenn sie unmittelbar und selbst vermarkten kann, Zwischenhändler, Logistik und Gewinnspannen kann dieses System kaum finanzieren. Die strukturelle Winzigkeit macht ein Wirtschaften in Stadtnähe oder sogar in der Stadt selbst aber möglich.

Und ja, man muss einen Sinn für die Schönheit von Pflanzen haben. Sarah Schmolmüller erzählt, wie sie etwa vom Leuchten der Blätter des knolligen Sauer­klees Oca aus den Anden fasziniert war, „in allen Neon-Farben“. Aber auch von der Resilienz ganz traditioneller Gemüsepflanzen zeigt sie sich beeindruckt, dass der Lauch sogar bei minus 15 Grad noch frisch und munter im Beet steht, „mich inspiriert so etwas“.

Das Publikum für Gemüseraritäten werde zwar größer, sagt Schmolmüller, ein goldenes Näschen verdiene man sich nicht dabei. Aber ja, „ich kann seit sechs Jahren davon leben“.