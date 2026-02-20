Aquakultur: Wie nachhaltig ist Fisch aus Zucht?

Gezüchtet, weil nachgefragt, werden hauptsächlich Raubfische, seit einiger Zeit sogar Thunfisch. Ist das ein Problem?

Bei Thunfisch ist die Sache extrem: Die werden meist als Jungfische gefangen, kommen dann in Käfige und brauchen zur Aufzucht irre Mengen an Futter, zehn Kilo pro Kilo Fisch, oder sogar 20. Aber das rentiert sich wahrscheinlich sogar, weil der Preis für Thunfisch so hoch ist. Warum genau die Leute lieber Raubfische essen, weiß ich nicht wirklich, vielleicht, weil die oft weniger Gräten haben. Aber dieses Problem wäre mit ein bisschen Verarbeitungstechnik durchaus lösbar, wie etwa der Hering beweist. Und oft schmecken Friedfische sogar viel besser …

Logistik und Probleme bei offenen Kreisläufen – ist abgekapseltes Indoor-Farming die Lösung?

Die Argumente klingen gut, keine Frage, und ich will diese Systeme auch gar nicht schlechtreden. Verluste durch Kormoran oder Fischotter hat man da sicher nicht, klar, aber es braucht halt wahnsinnig viel Energie, Kunststoff, Steuerungselektronik und nicht zuletzt Futter in Form von Fischmehl.

Schmeckt ein Indoor-Fisch, eine Indoor-Garnele anders als in natürlichen Gegebenheiten aufgewachsen?

Profis erzielen da mittlerweile erstaunliche Ergebnisse. Die geschmackliche Komplexität von Fischen, die sich natürlich ernährt haben, ist meiner Meinung aber durch solche Systeme nicht erreichbar. Und es ist halt schon auch die Frage, was wir als Mensch essen wollen, weil man ja in gewisser Weise ist, was man isst …