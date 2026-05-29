Das ist vom Craftbeer-Hype geblieben

Zwischen 2015 und 2018 tauchte fast jede Woche eine neue kleine Craftbeer-Brauerei in Österreich auf, die Story war fast immer die gleiche: Bierfreunde, die mit Hobby-Brauanlagen im Keller erste Erfolge erzielt hatten und sich nun beflügelt sahen, ins Biergeschäft einzusteigen und die Bierwelt zu verändern.

Der Zeitpunkt war ein guter, vor allem das junge Publikum war neugierig auf die „neuen“ Biere, die so völlig anders waren als das übliche Seidel oder Krügerl. Es musste nur sehr bitter, fruchtig und trüb sein, einen lustigen Namen haben und ein buntes Etikett, schon waren Aufmerksamkeit und Anfangserfolg garantiert.