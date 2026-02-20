Überfischung: Was wir essen, wenn das Meer leer ist

Auch in Österreich isst man gerne Fisch, zumindest am Aschermittwoch und in Form von Heringssalat. Sonst zählen die Österreicherinnen und Österreicher ja eher zu den schwachen Fisch-Essern, inklusive Weihnachtskarpfen, dem einen oder anderen panierten Polardorsch am Freitag, dem scharfen Rollmops, wenn der Kater quält, oder einem Lachsbrötchen zum Brunch kommen wir auf einen durchschnittlichen Verzehr von sieben bis acht Kilo pro Jahr.

Das ist einerseits gut. Denn die Meere sind überfischt, laut Greenpeace hat sich die Menge des gefangenen Fischs seit 1950 verfünffacht (und für diese Berechnung werden nur die offiziellen Zahlen herangezogen), 52 Prozent der Meeresfisch-Bestände sind am Limit, 25 Prozent stark überfischt. Andererseits gibt es leider keinen Grund, auf den geringen Anteil Österreichs an dieser Umwelt-Katastrophe stolz zu sein, denn von dem wenigen Fisch, den wir hier essen, stammt nur ein noch viel winzigerer Anteil aus heimischer Produktion, nämlich nur sieben Prozent. Der sogenannte „Fischerschöpfungstag“, also jener Zeitpunkt, an dem die heimischen Fisch-Ressourcen aufgebraucht sind und durch Importe ergänzt werden müssen, fiel heuer auf den 27. Jänner. Das heißt, Saibling, Bachforelle, Karpfen, Zander, Reinanke & Co waren schon drei Wochen vor Aschermittwoch aufgegessen.