GEWINNSPIEL: Cocktailsirup Set von Höllinger gewinnen und alkoholfrei genießen

Mit dem Cocktailsirup Set genießen Sie Urlaubsfeeling ganz unkompliziert. Acht unterschiedliche Sorten sorgen für puren Genuss und kreative Mix Ideen. Von fruchtig süß bis erfrischend herb ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einfach mit Sodawasser aufgießen, Eiswürfel dazugeben und nach Lust mit frischen Früchten verfeinern und fertig ist Ihr perfekter Mocktail.