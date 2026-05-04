GEWINNSPIEL: Cocktailsirup Set von Höllinger gewinnen und alkoholfrei genießen

Holen Sie sich den Sommer ins Glas! Gemeinsam mit Höllinger verlosen wir ein abwechslungsreiches Cocktailsirup Set mit acht Sorten für kreative alkoholfreie Genussmomente zu Hause. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!
Mit dem Cocktailsirup Set genießen Sie Urlaubsfeeling ganz unkompliziert. Acht unterschiedliche Sorten sorgen für puren Genuss und kreative Mix Ideen. Von fruchtig süß bis erfrischend herb ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einfach mit Sodawasser aufgießen, Eiswürfel dazugeben und nach Lust mit frischen Früchten verfeinern und fertig ist Ihr perfekter Mocktail.
Qualität aus Österreich
Seit 1998 steht Höllinger für hochwertige Getränke, natürliche Zutaten und innovative Rezepturen. Was einst mit naturtrübem Apfelsaft begann, ist heute eine international erfolgreiche Marke mit Fokus auf Qualität, Natürlichkeit und Geschmack.
Diese Sorten sind im Set enthalten:
Mojito
Limoncello
Berry Royale
Aperitivo
Virgin Tonic
Bellini
Piña Colada
Strawberry Daiquiri
Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.
Teilnahmeschluss: 17.05.26