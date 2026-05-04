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GEWINNSPIEL: Cocktailsirup Set von Höllinger gewinnen und alkoholfrei genießen

In Kooperation mit Höllinger
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Kulinarik
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Holen Sie sich den Sommer ins Glas! Gemeinsam mit Höllinger verlosen wir ein abwechslungsreiches Cocktailsirup Set mit acht Sorten für kreative alkoholfreie Genussmomente zu Hause. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Mit dem Cocktailsirup Set genießen Sie Urlaubsfeeling ganz unkompliziert. Acht unterschiedliche Sorten sorgen für puren Genuss und kreative Mix Ideen. Von fruchtig süß bis erfrischend herb ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einfach mit Sodawasser aufgießen, Eiswürfel dazugeben und nach Lust mit frischen Früchten verfeinern und fertig ist Ihr perfekter Mocktail.

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 © Höllinger

Diese Sorten sind im Set enthalten:

  1. Mojito

  2. Limoncello

  3. Berry Royale

  4. Aperitivo

  5. Virgin Tonic

  6. Bellini

  7. Piña Colada

  8. Strawberry Daiquiri

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 17.05.26

Gewinnspiel
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