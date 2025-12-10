Geschmacksverstärker E621: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt

Ein Leserbrief kann die Welt verändern. Zumindest die kulinarische. Im Jahr 1968 schrieb der Arzt Robert Ho Man Kwok an das renommierte New England Journal of Medicine. Er berichtete von einem seltsamen Taubheitsgefühl im Nacken und Herzklopfen, das ihn stets nach dem Besuch chinesischer Restaurants überkam. Er mutmaßte, es könne am Kochwein, am Salz oder eben am Mononatriumglutamat liegen.

Die Redaktion gab dem Brief den Titel „Chinese Restaurant Syndrome“. Es war die Geburtsstunde einer der hartnäckigsten Ernährungsmythen der Moderne.

Über 50 Jahre später steht das weiße Kristallpulver, auf Zutatenlisten oft nüchtern als E621 deklariert, an einem Wendepunkt. Während Verbraucher noch immer instinktiv nach „Ohne Geschmacksverstärker“-Labeln greifen, erlebt Glutamat in der Spitzengastronomie und Wissenschaft eine stille Rehabilitation. Was ist dran an der Angst vor der Würze?