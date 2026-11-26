Adipositas ist eine anerkannte Krankheit, für die es heute wirksame Therapien gibt. Doch was die Krankenkassen für Patienten und Patientinnen mit krankhaftem Übergewicht für notwendig halten, ist meist immer noch weniger essen und mehr bewegen. Was läuft da schief?
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Volkskrankheit Übergewicht
„Das ist fast schon ein blinder Fleck“, sagt Thomas Czypionka. Er ist Leiter des Bereichs Gesundheitssysteme und -politik am Institut für Höhere Studien und weiß um die Größe des Problems. Krankhaftes Übergewicht ist eine Volkskrankheit.
Laut Gesundheitsbefragung der Statistik Austria in den Jahren 2024 und 2025 leiden 1,4 Millionen Menschen ab 15 Jahren unter Adipositas – zumindest. Zumindest deshalb, weil diesen Daten die über Jahrzehnte übliche Orientierung am BMI, dem Body-Mass-Index, der die Größe eines Menschen mit dessen Gewicht in Relation setzt, zugrunde liegt. Demnach gelten Personen mit einem BMI ab 30 als adipös. Das ist der Fall, wenn eine 1,67 Meter große Frau 84 Kilo wiegt.
Neue Erkenntnisse
Doch in der Adipositas-Medizin ist viel in Bewegung gekommen, erklärt Bianca Itariu, Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft. Heute weiß man, dass auch eine Person mit einem BMI von über 25 mit hohem Bauchfettanteil an Adipositas erkrankt sein kann, wenn sie unter Beschwerden wie Bluthochdruck, Fettleber oder Gallensteinen leidet oder beim Stiegensteigen nicht gut Luft bekommt.
Laut der bisher üblichen Zuordnung fallen diese Menschen jedoch in die Kategorie „übergewichtig“. Das sind in Österreich 2,7 Millionen Menschen. „Nicht alle diese Menschen sind krank“, betont Itariu. „Jene, bei denen das Übergewicht die Organe oder den Alltag bereits deutlich beeinträchtigt, die also eine klinische Adipositas haben, sind deutlich weniger. Sie benötigen aber eine konsequente Behandlung, oft mit Medikamenten oder einer Operation.“ Denn wer dazu neigt, an Gewicht zuzunehmen, hat es meist nicht in der Hand, diese Entwicklung zu stoppen.
Nicht ernst genommen
Adipositas ist eine von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannte Krankheit. Immer noch hören Patienten beim Arzt aber: weniger essen, mehr bewegen. Auch die Strategien von Gesundheitsministerium und der Gesundheitskasse ÖGK setzen hier an, wie Anfragen von News zeigen. „Appelliert wird an das Verhalten der Betroffenen. Sie brauchen aber eine Therapie. Und gesamtgesellschaftlich brauchen wir eine Verhältnisprävention“, betont die Adipositas-Expertin.
Die Umwelt muss so gestaltet werden, dass Menschen gar nicht in Versuchung kommen, sich zu überessen, Stichwort Zuckersteuer oder Fiskalpolitik. Die Wissenschaft weiß heute, dass Adipositas nicht das Ergebnis von fehlender Disziplin ist. „Adipositas entsteht nicht, weil Menschen zu viel essen, sondern sie essen zu viel, weil sie Adipositas haben“, sagt Bernhard Ludvik, Vizepräsident der Österreichischen Adipositas Gesellschaft.
Genetische Prädisposition
Die Prädisposition für krankhaftes Übergewicht ist genetisch angelegt, erläutert Itariu. Dabei können jene Bereiche im Gehirn, die Hunger, Sättigung und Nahrungsreize steuern, so reagieren, dass ein stärkeres Verlangen nach bestimmten Geschmäckern oder Lebensmitteln entsteht. Dabei spielt auch das Belohnungssystem des Gehirns eine Rolle, an dem der Botenstoff Dopamin beteiligt ist. „Ob sich aus dieser genetischen Veranlagung tatsächlich eine Adipositas entwickelt, hängt vom Zusammenspiel biologischer Faktoren und der Umwelt ab.“
Dass immer mehr Menschen unter krankhaftem Übergewicht leiden, hat mit der, so Itariu, „adipogenen Umgebung“ zu tun. „Hochkalorische Ernährung ist an jeder Ecke verfügbar. Gleichzeitig werden Konsumenten von der Nahrungsmittelindustrie verleitet, mehr zu kaufen und mehr zu essen. Es werden Produkte kreiert, die Funktionen im Gehirn derart hacken, dass viele Menschen kaum widerstehen können.“ Viele meinen, übergewichtige Menschen konsumieren Burger, Pommes frites und Cola. Itariu betont: „Auch Haubenküche und Bio-Essen können dick machen.“ Entscheidend sei das Zuviel, egal, ob es sich um gesunde oder ungesunde Lebensmittel handle.
Unterschätzte Folgekosten
Unbehandelt führt Übergewicht potenziell zu Adipositas und Folgeerkrankungen von Diabetes bis Gelenksbeschwerden, vom Schlaganfall bis zum Herzinfarkt. Das hat volkswirtschaftliche Auswirkungen, betont Czypionka. Knapp fünf Prozent der Gesundheitsausgaben und etwa eine halbe Million Krankenhaustage sind auf solche Folgeerkrankungen zurückzuführen.
Krankhaftes Übergewicht führt zu Ausfällen am Arbeitsmarkt – eine IHS-Studie schätzt, dass Adipositas jedes Jahr zu 1,2 Millionen Krankenstandstagen und zu 5,6 Prozent der Invaliditätspensionen führt. Die wirtschaftliche Belastung liegt bei jährlich 2,3 Milliarden Euro. Das IHS hat zudem herausgefunden, dass acht Prozent aller Todesfälle von Menschen unter 85 Jahren in Österreich durch krankhaftes Übergewicht verursacht werden. Das sind 4.000 Menschen.
Zur Einordnung: Laut Statistik Austria starben 2024 3.900 Personen an einem akuten Herzinfarkt, 4.250 an einem Schlaganfall, 21.500 an Krebs. Dass die Zahl der an Adipositas Erkrankten steigt (laut Statistik Austria hatten 2019 16,5 Prozent der Menschen in Österreich ab 15 Jahren einen BMI über 30, aktuell sind es 17,8 Prozent), müsste nicht sein.
Gute Behandlungsmöglichkeiten
Adipositas ist gut behandelbar. Gab es lange nur die Möglichkeit, Patienten mit Magen-Darm-Operationen, bariatrischer Chirurgie, zu helfen, gibt es heute auch wirksame Medikamente. In Österreich erhältlich sind Mittel wie Wegovy (Wirkstoff: Semaglutid) und Mounjaro (Tirzepatid), beides wird als Spritze angeboten, die Patienten sich selbst verabreichen. Wegovy wird bald auch in Tablettenform angeboten.
Diese Medikamente ahmen GLP1 (Glucagon-like Peptide-1) nach, das sind Darmhormone, die auf das Gehirn wirken und eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Appetit, Sättigung und Blutzucker spielen.
Adipositas könne damit erfolgreich behandelt werden, sagt Itariu, aber auch eine Reihe anderer Erkrankungen lassen sich verbessern: Fettleber, Schlaf-Apnoe, Bluthochdruck, Herz- und Nierenerkrankungen. „Auch Entzündungswerte sinken unter dieser Therapie.“ Man sehe eine Revolution wie einst bei der Einführung von Antibiotika – „allerdings mit dem Unterschied, dass die Therapie die Krankheit nicht heilt und meist dauerhaft sein muss“.
Wirksame Dauermedizin
Anders als beim Antibiotikum reicht im Fall einer Adipositas-Erkrankung auch nicht ein Rezept für ein GLP-1-Medikament. Es braucht ein umfassenderes Therapiekonzept und ärztliche Begleitung. Manche an Adipositas Erkrankte benötigen die Betreuung durch eine Diätologin, andere Psychotherapie, wieder andere Bewegungstherapie.
„Es gibt Patienten, die sich bereits viel bewegen, andere, die kaum Stiegen steigen können. Es gibt Patienten, die wissen, wie eine ausgewogene Ernährung aussieht, andere brauchen hier Unterstützung. Und bei wieder anderen gibt es auch emotionale Trigger, die zum Überessen führen“, erklärt Itariu. Sie sagt: Bariatrische Operationen sind für manche Patienten weiter das Mittel der Wahl. GLP-1-Medikamente wirken bei vielen Menschen gut, einige Patienten seien „super responder“, aber manche sprechen kaum darauf an.
Es gebe Betroffene, wo ein Mix an Therapien helfe: Da gelinge rasche Gewichtsabnahme mit einem Magenbypass, doch später gehe der Zeiger der Waage wieder nach oben. Hier könnte ein GLP-1-Medikament helfen, das Gewicht zu halten. Obwohl die Adipositas-Medizin weiß, wie Betroffenen ein gesundes Leben ermöglicht werden kann, ist vielen der Zugang zur Therapie verwehrt. Die Kosten für Magenoperationen werden von den Krankenkassen nach eingehender Prüfung, dass mit konservativen Maßnahmen – also Diät und Bewegung – kein Erfolg erzielt werden konnte, übernommen.
Doch wie viele Menschen werden so behandelt? News fragte bei Charlotte Rabl, der Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Adipositas und metabolische Chirurgie, nach: Zwischen 2019 und 2025 wurden – das Jahr 2020 ist coronabedingt herausgenommen – jedes Jahr im Schnitt 2.102 bariatrische Eingriffe auf Kassenkosten vorgenommen. 23 Prozent davon waren Magenverkleinerungen, das Gros sind Bypass-Lösungen, durch die Nahrung einen kürzeren Weg durch den Verdauungstrakt nimmt. Die Zahl fällt angesichts der Menge der Betroffenen bescheiden aus.
Die Kasse zahlt selten
In Frankreich oder der Schweiz gibt es die GLP1-Medikamente inzwischen auf Kasse. In Österreich wird die medikamentöse Therapie nur in wenigen Einzelfällen bezahlt. Darauf machten diesen Herbst die Ärztekammern von Wien und Niederösterreich in einem Offenen Brief an Gesundheitsministerin Korinna Schumann aufmerksam.
„Wer das nötige Geld für die Therapie nicht aufbringen kann, verliert gesunde Lebensjahre und hat ein erhöhtes Risiko, frühzeitig zu sterben“, klagen die AK-Vizepräsidentinnen Dagmar Fedra-Machacek (Niederösterreich) und Naghme Kama-leyan-Schmied (Wien). Der finanzielle Aspekt ist nicht unerheblich: Für einen Pen für vier Wochen sind mehrere hundert Euro zu zahlen. Am teuersten ist die Höchstdosis von Mounjaro, diese kostet aktuell rund 580 Euro.
Doch nicht nur die medikamentöse Therapie wird von den Kassen nicht übernommen. Auch ärztliche Beratung und therapeutische Begleitung – Ernährungstherapie bei einer Diätologin – seien im Leistungskatalog der Sozialversicherungen nicht abgebildet. Heißt: Dafür bekommen Kassenmediziner nichts bezahlt. „Das ist frustrierend und nicht nachvollziehbar“, sagt KamaleyanSchmied.
Dass an krankhaftem Übergewicht Leidende keine GLP-1-Medikamente bezahlt bekommen, sei in einer mehr als 20 Jahre alten Regelung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), der Negativliste, begründet. Diese verhindere, „dass Medikamente zur Gewichtsreduktion regulär in den Erstattungskodex aufgenommen werden können“. Die Gesundheitspolitik müsse diese Versorgungslücke schließen.
Veraltetes Gesetz
Auch in der ÖGK wird auf die Negativliste verwiesen. „Aus diesem Grund kann die Österreichische Gesundheitskasse derzeit keine generelle Zusage zur Kostenübernahme von GLP-1-Analoga zur Gewichtsreduktion geben“, teilt sie mit. Bewilligt werde die medikamentöse Therapie nur für Kinder und Jugendliche mit massivem Übergewicht als Teil eines umfassenden Programms in einem pädiatrischen Adipositaszentrum für maximal zwei Jahre.
Die zweite Gruppe, die ein GLP-1-Medikament bezahlt bekommt, sind Erwachsene, die eine Zusage für eine Magenoperation haben, zuvor aber Gewicht reduzieren müssen. Dass es für Adipositas-Patienten ein umfassendes Behandlungskonzept braucht, sieht man auch in der ÖGK. Man setze auf einen umfassenden und langfristigen Ansatz – von Gesundheitsförderung und Prävention bis zur medizinischen Behandlung. Magenoperationen werden für Patienten mit einem BMI größer als 40 oder einem BMI über 35 mit Begleiterkrankungen bewilligt.
Was sagt man im Gesundheitsministerium? Adipositas sei eine komplexe chronische Erkrankung und keine bloße Lifestyle-Frage. Das Ministerium setze darauf, „gesundheitsfördernde Ernährungsumgebungen“ zu schaffen. Das sind Qualitätsstandards für Mahlzeiten an Schulen, Programme für Familien wie „Richtig essen von Anfang an“ oder die österreichischen Ernährungsempfehlungen.
Das Tellermodell
Im Zentrum dabei: das Tellermodell. Eine ausgewogene Mahlzeit bestehe zur Hälfte aus Gemüse und Obst, zu einem Viertel aus Vollkorngetreide oder Kartoffeln und zu einem Viertel aus Eiweiß. Süßigkeiten, Mehlspeisen und salzige Knabbereien sollten „nur gelegentlich und in kleinen Portionen“ konsumiert werden. Itariu beschreibt so auch die Ernährung, mit der Adipositas-Patienten an Gewicht verlieren können – allerdings meist nicht ohne therapeutische Unterstützung mit einem GLP-1-Medikament.
Dazu hält man im Gesundheitsministerium fest: „Adipositas gilt dann als Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn, wenn eine Krankenbehandlung notwendig ist. Damit entsteht ein Leistungsanspruch gegenüber der Krankenversicherung. Dieser Anspruch umfasst allerdings nicht automatisch jede Behandlung oder jedes zugelassene Arzneimittel.“
Gesetzlich gelte: Die Krankenbehandlung müsse ausreichend und zweckmäßig sein und dürfe das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Die Krankenkassen würden daher auf Prävention, Lebensstilintervention sowie Ernährungs- und Bewegungstherapie setzen. Aber: Die Kassen seien nicht an Weisungen des Ministeriums gebunden – und entscheiden über die Aufnahme von Arzneimitteln in den Erstattungskodex selbst.
Im Kreis geschickt
Damit stehen Betroffene am Ende alleine da. Adipositas Ambulanzen können nur einen Bruchteil der Patienten versorgen. Sie setzen zudem vor allem auf bariatrische Operationen. Auf Reha-Aufenthalten wird ein gesundes Essverhalten vermittelt, ebenso in ambulanten Programmen.
Aber was, wenn der Körper danach wieder nach Essen schreit? Angesichts der hohen Folgekosten nicht behandelter Adipositas: Würde nicht auch das Gesundheitssystem profitieren? Vom Status quo profitieren andere, klagt Itariu: „Die Lebensmittelindustrie ebenso wie eine ganze Abnehmindustrie, die entweder Rezepte per Mausklick ausstellt oder den Proteinshake bis an die Haustür liefert.“
Die Adipositas-Experten Itariu und Ludvik sind überzeugt: Jeder Patient, der keinen Diabetes oder keine Herzschwäche entwickle, verursache weniger Kosten im Gesundheitssystem – langfristig. Positive Effekte seien zu erwarten, aber eben nicht sofort, sagt Gesundheitsökonom Czypionka. Das lasse Politiker zögern. Zudem sei es schwer zu prognostizieren, wie sich die Kosten für GLP-1-Medikamente entwickeln. Studien zeigen, dass GLP-1-Medikamente meist langfristig eingenommen werden müssen. All das erschwert seriöse Prognosen.