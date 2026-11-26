Doch in der Adipositas-Medizin ist viel in Bewegung gekommen, erklärt Bianca Itariu, Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft. Heute weiß man, dass auch eine Person mit einem BMI von über 25 mit hohem Bauchfettanteil an Adipositas erkrankt sein kann, wenn sie unter Beschwerden wie Bluthochdruck, Fettleber oder Gallensteinen leidet oder beim Stiegensteigen nicht gut Luft bekommt.

Laut der bisher üblichen Zuordnung fallen diese Menschen jedoch in die Kategorie „übergewichtig“. Das sind in Österreich 2,7 Millionen Menschen. „Nicht alle diese Menschen sind krank“, betont Itariu. „Jene, bei denen das Übergewicht die Organe oder den Alltag bereits deutlich beeinträchtigt, die also eine klinische Adipositas haben, sind deutlich weniger. Sie benötigen aber eine konsequente Behandlung, oft mit Medikamenten oder einer Operation.“ Denn wer dazu neigt, an Gewicht zuzunehmen, hat es meist nicht in der Hand, diese Entwicklung zu stoppen.