Mit den fallenden Temperaturen verlagert sich das Leben wieder zunehmend in Innenräume. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche ziehen dann gemütliche Stunden auf der Couch dem Draußen-Sein vor. Als Folge sinkt die tägliche körperliche Aktivität erheblich. Gezielte Angebote helfen dabei, Kindern und Jugendlichen genügend Bewegung im Winter und damit einen wichtigen Baustein für ein gesundes Leben zu ermöglichen.
Die Bedeutung von Bewegung
Ein aktives Leben wirkt sich auf vielen Ebenen positiv aus. Einerseits stärkt regelmäßiges Toben das Herz-Kreislauf-System, baut Muskeln auf und bildet starke Knochen, andererseits fördert sie die Durchblutung und damit die Verknüpfung von Nervenzellen. Das heißt, Kinder, die sich viel bewegen, können sich besser konzentrieren und tun sich mit dem Lernen leichter. Vor allem im Winter ist ein weiterer Effekt nicht zu unterschätzen: Bewegung aktiviert das Immunsystem. Sie ist zudem wichtig, um Übergewicht vorzubeugen.
Apropos vorbeugen: Kinder, die ihre Geschicklichkeit und Körperwahrnehmung durch Klettern, Laufen und Balancieren schulen, sind im Alltag langfristig besser vor Verletzungen geschützt. Auf psychischer Ebene wirkt Auspowern gegen Stress, sorgt für besseren Schlaf und sogar mehr Selbstwertgefühl. Nur, weil das Wetter nicht mitspielt, sollte man auf Bewegung daher auf keinen Fall verzichten. Glücklicherweise gibt es viele Optionen, die Sport und Spaß miteinander verbinden und Bewegung auch bei Schlechtwetter ermöglichen.
Erholung ohne Druck
Egal, ob Herbst-, Weihnachts-, Semester-, Oster- oder Sommerferien: Tage ohne festen Ablauf und Leistungsdruck sind wichtig für Kinder, damit sie Stress abbauen und sich erholen können. Eltern sollten daher darauf achten, Urlaubs- und Ferientage nicht zu sehr mit Terminen und Verpflichtungen vollzupacken. Kinder brauchen nicht immer einen Plan oder geleitete Beschäftigung. Im Gegenteil, Kinder, die sich hin und wieder auch langweilen dürfen, fernab von elektronischer Unterhaltung wie durch Handygames oder die Switch, lernen sich selbst zu beschäftigen. Ihre Kreativität und Selbstständigkeit erfahren dadurch einen Boost. Oft findet gerade dann in sozialer Hinsicht die größte persönliche Weiterentwicklung statt.
Auch für die Entwicklung der sozialen Kompetenz sind neue Umgebungen und Begegnungen mit fremden Menschen, anderen Kulturen und Regionen bedeutsam. Die Auseinandersetzung damit fördert das Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen. Man denke beispielsweise ans typische Ferienlager, in dem Kinder neue Freundschaften schließen und damit konfrontiert sind, durch ungewohntes soziales Terrain zu bewegen. Es muss ja nicht gleich der dreiwöchige Aufenthalt sein. Kinder und Jugendliche, die Neues erleben möchten, können das auch in Kurzform bei spannenden Workshops tun. Das ego4you Kids & Teens Angebot der Merkur Versicherung gibt Impulse rund um Bewegung und Entspannung, dazu kommen Sport, Spiel und Spaß. Wer weiß, vielleicht trifft man dort ja die neuen besten Freund:innen?
Wintersport in allen Facetten
Skifahren, Snowboarden, Schlittenfahren, Rodeln, Eislaufen und Langlaufen, sogar die klassische Schneeballschlacht: Werden die Bedingungen richtig winterlich, sind damit die besten Voraussetzungen für stundenlanges Cardio-Training an der frischen Luft geschaffen. Alternativ laden Eislaufhallen dazu ein, den Kufensport nach drinnen zu verlegen. Weitere Ideen für ausreichend Bewegung im Winter:
Verstecken, Fangen und andere Laufspiele sind bei entsprechender Bekleidung auch bei kühlen Temperaturen draußen möglich
Hallenbäder und Thermen
Trampolinparks
Yoga
Indoor-Tennisplätze
Indoor-Spielplätze
Kletter- und Boulderzentren
Parcours- und Freerunning-Hallen
Geocaching in Kombination mit langen Spaziergängen
Bowling und Kegeln
In Wien gibt es in einigen Bezirken während der Wintermonate kostenlos nutzbare Winterspielplätze in Form von Indoor-Bewegungsräumen. Außerdem gibt es mit der "Ape Academy" im 23. Bezirk eine große Anlage, auf der sich Kinder und Jugendliche beim Freerunning und Parcours so richtig austoben und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. "Tiger's World" im 14. Bezirk kombiniert auf 2.000 Quadratmetern Trampoline, einen Ninja-Parcours und eine Kletterschlucht für Kinder ab 6 Jahren. Und im Prater wird's in zwei Hallen ebenfalls actionreich, denn "Jumpin Prater" lockt mit Trampolinen, Schnitzelgruben und Hindernisparcours.
Wenn die Motivation ganz fehlt
Kinder lernen unglaublich viel von ihren Eltern. Sind diese ein gutes Vorbild und ohne Diskussion auch bei kühleren Temperaturen draußen aktiv, wird es auch für den Nachwuchs zur Selbstverständlichkeit. Die Mitgliedschaft in Vereinen und Verabredungen mit den Freunden sorgen ebenfalls dafür, dass es gar nicht erst zu einem Motivationstief kommt.
Für Tage, an denen die Kids die eigenen vier Wände so gar nicht verlassen möchten, können digitale Angebote hilfreich sein. Games für die Nintendo Switch wie „Sports Resort“, „Ring Fit Adventure“ oder „Just Dance“ werden mit vollem Körpereinsatz gespielt und machen auch Erwachsenen Spaß. Im Multiplayer-Modus wird so aus einem verregneten Sonntag eine Indoor-Sport-Party.