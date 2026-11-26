Egal, ob Herbst-, Weihnachts-, Semester-, Oster- oder Sommerferien: Tage ohne festen Ablauf und Leistungsdruck sind wichtig für Kinder, damit sie Stress abbauen und sich erholen können. Eltern sollten daher darauf achten, Urlaubs- und Ferientage nicht zu sehr mit Terminen und Verpflichtungen vollzupacken. Kinder brauchen nicht immer einen Plan oder geleitete Beschäftigung. Im Gegenteil, Kinder, die sich hin und wieder auch langweilen dürfen, fernab von elektronischer Unterhaltung wie durch Handygames oder die Switch, lernen sich selbst zu beschäftigen. Ihre Kreativität und Selbstständigkeit erfahren dadurch einen Boost. Oft findet gerade dann in sozialer Hinsicht die größte persönliche Weiterentwicklung statt.

Auch für die Entwicklung der sozialen Kompetenz sind neue Umgebungen und Begegnungen mit fremden Menschen, anderen Kulturen und Regionen bedeutsam. Die Auseinandersetzung damit fördert das Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen. Man denke beispielsweise ans typische Ferienlager, in dem Kinder neue Freundschaften schließen und damit konfrontiert sind, durch ungewohntes soziales Terrain zu bewegen. Es muss ja nicht gleich der dreiwöchige Aufenthalt sein. Kinder und Jugendliche, die Neues erleben möchten, können das auch in Kurzform bei spannenden Workshops tun. Das ego4you Kids & Teens Angebot der Merkur Versicherung gibt Impulse rund um Bewegung und Entspannung, dazu kommen Sport, Spiel und Spaß. Wer weiß, vielleicht trifft man dort ja die neuen besten Freund:innen?