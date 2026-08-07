ABO

Wie Selbstmitgefühl gegen überzogenen Perfektionismus hilft

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Müde von den hohen Ansprüchen an sich selbst? Selbstmitgefühl hilft
©APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Der Wunsch, ein besseres Leben zu führen, klingt zunächst positiv – doch wenn er zur Dauerverpflichtung wird, kann er auf Dauer belasten. Wer sich rund um die Uhr vornimmt, fitter, fokussierter und ausgeglichener zu werden, riskiert oft das Gegenteil: körperliche und seelische Erschöpfung.

von

Wer dann aus dem Selbstoptimierungsdrang aussteigen will, sollte auch an den eigenen Ansprüchen arbeiten: "Wichtig ist, sich einzugestehen, dass man nicht immer alles perfekt machen muss und kann", sagt die Psychologische Psychotherapeutin Nathalie Claus.

Eine hilfreiche Strategie dafür: Selbstmitgefühl entwickeln und sich selbst wie einen guten Freund oder eine gute Freundin zu behandeln. Zentral ist die Frage: Wie würde ich den Freund oder die Freundin trösten, wenn sie mir erzählt, dass ihr etwas nicht 100-prozentig gelungen ist? "Die Worte, die man wählen würde, sollte man sich dann auch selbst einmal sagen", so Claus.

Daneben sollte man ganz bewusst darauf achten, sich selbst nicht abzuwerten. Auch hier geht es darum, auf welche Weise man mit sich selbst spricht. War etwa das letzte Training ein Reinfall, geht es mit dem Gewichtsverlust nicht wie gewünscht voran oder hat man die Meditationsroutine schon wieder vernachlässigt, sollte man nicht denken "Ich habe versagt". Besser: "Ich habe das getan, was für mich im Bereich des Möglichen war."

Nicht zuletzt entscheidend für einen gesunden Umgang mit sich selbst: Lernen, Nein zu sagen, wenn es einem zu viel wird. "Deswegen muss niemand ein schlechtes Gewissen haben", so Claus.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
An (sportlichen) Zielen zu arbeiten, kann uns richtig guttun
Gesundheit
Wenn Selbstoptimierung zum Wahn wird: Wie steige ich aus?
++ ARCHIVBILD ++ Dr. Motte: "Technokultur ist nicht Alkohol"
News
Dr. Motte: Alkohol zerstört die Gesellschaft
.
Technik
Zum Gleiten und als Schutz: Schnecken ändern ihren Schleim
Nach fast zehn Jahren Beziehung
News
Vanessa Paradis und Samuel Benchetrit getrennt
Satellitenbild soll Ölleck zeigen
Politik
Drohende Ölkatastrophe vor der Küste des Oman
++ ARCHIVBILD ++ Hitze kann für vulnerable Menschen sehr gefährlich werden
Gesundheit
Gesundheitsrisiko Hitze: So handeln Sie im Notfall richtig
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER