Wie der Wiederaufstieg aufs Rad gelingt

©APA, dpa, Christin Klose, GMS
Radfahren ist gesund, und das in jedem Alter. Es hält fit und ist auch noch klimaneutral. Und wer es als Kind mal gelernt hat, kann es als Erwachsener immer noch - oder? "Grundsätzlich verlernen kann man Radfahren nicht, auch wenn man es jahrelang nicht gemacht hat", erklärt der Sportmediziner Herbert Löllgen. Etwas Eingewöhnungszeit sollten Wieder-Aufsteiger aber trotzdem einplanen, so Löllgen.
von
"Gerade die etwas Älteren müssen sich zum Beispiel daran gewöhnen, dass heute nicht mehr per Rücktritt gebremst wird und die Gangschaltung eine viel größere Rolle spielt." Ein paar Proberunden sollten dafür in der Regel ausreichen.
Etwas anders ist die Lage beim E-Bike, das sich doch anders fährt als der reguläre Drahtesel: "Vor allem das Fahren am Berg und das rechtzeitige Bremsen an Kreuzungen ist da häufig etwas gewöhnungsbedürftig", sagt Löllgen. Er rät Neulingen sogar, Kurse für die Eingewöhnung zu besuchen. Die gibt es zum Beispiel über Fahrradgeschäfte oder Vereine.
WINSEN (LUHE) - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden!