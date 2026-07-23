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Kostenlose Skins? - Gamer laufen Gefahr, alles zu verlieren

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Wer Zugangsdaten weitergegeben hat, sollte sofort handeln
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Sie bekommen auch nur selten etwas geschenkt? Genau. Deshalb sollten bei Gamerinnen und Gamern alle Warnleuchten angehen, wenn auf Webseiten kostenlose Skins oder Items versprochen werden oder dort angeblich In-Game-Guthaben verschenkt wird.

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Auch um Angebote, die vorgeblich den Wert des eigenen Spielinventars berechnen oder exklusive Vorteile und Belohnungen freischalten können, macht man besser einen großen Bogen, rät das Verbraucherschutzportal "Watchlist Internet". Vor allem gilt: Auf solchen Seiten niemals mit Accounts von Gaming-Seiten oder -Plattformen anmelden.

Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Webseiten um Phishing-Fallen, über die Kriminelle erst die Zugangsdaten zu den Accounts und dann Wertvolles stehlen wie

Denn das alles hat einen hohen Wiederverkaufswert. Kurz gesagt: Je mehr Zeit und Geld in einem Konto steckt, desto attraktiver wird es für Kriminelle, so die Verbraucherschützer.

Wer in eine Falle getappt ist, also Zugangsdaten oder Sicherheitscodes weitergegeben hat, sollte sofort handeln:

Aber auch wenn Sie noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen sind, können Sie präventiv etwas tun:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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