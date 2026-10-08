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Was bringt eine Kältetherapie und für wen ist sie geeignet?

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Machen Sie besser keine Kälteanwendungen bei Bluthochdruck
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Bei der Kältetherapie verbringen Menschen maximal drei Minuten in einer Kältekammer, die eine Temperatur von sage und schreibe bis zu minus 165 Grad Celsius hat. Durch die Kälte werden schmerz- und entzündungshemmende Mechanismen im Körper in Gang gesetzt - ideal für Rheuma- und Schmerzpatienten. Eine Kältetherapie kann auch bei Nacken- oder Rückenverspannungen sowie psychischen Problemen helfen.

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Die Therapie wird mittlerweile in vielen Städten angeboten, zum Teil auch als Wellnessprogramm. Besuchen Sie entsprechende Einrichtungen aber nur nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin. Eine Kältetherapie ist nicht für jeden geeignet.

Machen Sie besser keine Kälteanwendungen bei:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julian Stratenschulte/Julian Stratenschulte

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