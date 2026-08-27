Volles Aroma: 7 Kaffee-Trends, die Genießer überzeugen

Der große Hype in den USA ist seit Jahren - kalter Kaffee. Der Clou beim Cold Brew: Der Kaffee wird über viele Stunden mit kaltem Wasser extrahiert. Dadurch lösen sich ganz andere Aromen als beim Aufbrühen:

Mit Stickstoff versetzt, schäumt Cold Brew feinperlig wie Guinness-Bier auf - und wird im Coffee Shop ebenso vom Hahn gezapft. Zucker braucht man nicht, kalorienarm ist Cold Brew also auch noch. Auch in Europa haben immer mehr Cafés Cold Brew auf der Karte. "Das wird das große Thema der nächsten Jahre", sagt Kaffeeexperte Holger Preibisch.

Profis extrahieren Cold Brew mithilfe eines Drippers. In den Apparaturen, die an Reagenzgläser erinnern, tröpfelt das Wasser über Stunden durch das Kaffeepulver. Baristameister Wojtek Bialczak findet die Prozedur aufwendig. Sein Tipp: einfach frisch gemahlenen Kaffee in kaltes Wasser rühren, über Nacht in den Kühlschrank stellen und nach 16 bis 18 Stunden filtern. "Je feiner man den Kaffee mahlt, desto intensiver wird der Geschmack."

Der Deutsche Kaffeeverband rät, für eine Tasse 20 bis 25 Gramm Kaffeepulver mit 250 Millilitern kaltem Wasser aufzugießen. Anschließend gut durchrühren und abdecken - und nach ausreichend Ziehzeit pur oder mit Milch genießen. Beim Flash-Brewing kommen heiß und kalt zusammen. Man gießt den Kaffee mit heißem Wasser auf und lässt ihn in eine mit Eiswürfeln gefüllte Kanne laufen. Durch das sofortige Abkühlen sollen die Aromen besser erhalten bleiben. Das Online-Magazin Kaffeelust empfiehlt für die Zubereitungsvariante: 30 Gramm mittel-grob gemahlenen Kaffee, 200 Gramm Eiswürfel und 300 Gramm heißes Wasser (etwa 93 bis 96 Grad Celsius).

Simpel selbst zu machen ist auch ein Hype-Kaffee, der aus Südkorea um die Welt schwappt. Bei Dalgona geht es allerdings weniger um die Feinheiten komplexer Aromen als um die Optik. Der weiß-braun geschichtete Drink mit der hübschen Cremehaube sieht auf TikTok, Instagram und Pinterest fabelhaft aus: Dalgona Kaffee.

Schnell gemixt ist Dalgona auch.

1. Zucker, Instant-Kaffee und heißes Wasser in gleichen Mengen in eine Schüssel geben.

2. Mit einem Schneebesen so lange aufschlagen, bis der Mix cremig und zähflüssig ist.

3. Ein Glas zu zwei Dritteln mit heißer oder kalter Milch füllen.

4. Die Creme mit einem Löffel darauf verteilen.

5. Mit Kakao oder Zimt, zerbröselten Keksen oder Kaffeebohnen garnieren.

Dalgona funktioniert übrigens auch mit Kakao statt Instant-Kaffee. Wer es feiner mag, kann die Creme aus einem sehr starken Espresso und fünf Esslöffeln Zucker aufschlagen. Sie wird nicht so steif wie mit Instant-Kaffee, schmeckt aber besser. Noch eine Variante: der Friday Afternoon Dalgona, verfeinert mit einem Schuss Kaffeelikör. Oder mit Nugatlikör. Oder mit Whisky. Was uns in die weite, schillernde Welt der Kaffee-Cocktails entführt.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts stand der Irish Coffee in einem Cocktailbuch. "Aber danach kam lange nichts mehr", sagt Nicole Battefeld-Montgomery, die deutsche Baristameisterin von 2018 - "außer dem berühmt-berüchtigten Espresso Martini, mit dem man sich schon am Sonntagvormittag betrinken kann." Heute ist das deutlich anders. Googeln Sie einfach mal "Kaffee Cocktail" - und schon tut sich ein Kosmos an Rezepten auf: Liquid Cocaine, Coffee Sangria, Piña Coffeelada.

"Man kann fast jeden Cocktail mit Kaffee machen", sagt Wojtek Bialczak - "außer vielleicht eine Margarita". Befeuert wird der Boom von Wettbewerben wie Coffee in Good Spirits. Bei der WM der Schnapskaffee-Künstler wurde Nicole Battefeld-Montgomery 2019 Fünfte. "Es ist unfassbar, welche Geschmacksprofile man erschaffen kann", schwärmt sie. Gleichzeitig warnt sie vor dem hohen Frustrationslevel. "Kaffee und Spirituosen sind sehr hart zu balancieren. Du musst einen Kaffee nehmen, der mehr Körper und mehr Frucht hat und ihn stärker extrahieren, damit er gegen den Alkohol noch zu schmecken ist. Der Kaffee muss geschmacklich immer im Vordergrund stehen."

Und neugierig geworden? Dann versuchen Sie doch erst mal einen Espresso Martini - der übrigens zuerst Wodka Espresso hieß, als er 1983 in London erfunden wurde. Dazu braucht man:

Der Klassiker sei ein gutes Grundgerüst zum Abwandeln, sagt Battefeld-Montgomery. Selbst der gute alte Irish Coffee bekomme mit hochwertigem Whisky, Bio-Schlagobers und einer fruchtigen Kaffeesorte einen neuen Twist, sagt Wojtek Bialczak. Bei den Coffee-in-Good-Spirits-Meisterschaften ist er eine Standardkategorie.

Das Gegenprogramm zum Kaffee-Cocktail ist der Kaffee-Smoothie. Er eignet sich, um den Tag ganz unkompliziert mit einem energiereichen Koffeinkick zu starten. Bei den Zutaten hat man nahezu freie Wahl. Neben Kaffee können etwa verschiedene Obstsorten, Milch, Haferflocken und Gewürze hineinkommen.

In ihrem Foodblog "Gaumenfreundin" teilt Stefanie Sinzenich dieses Rezept für einen Kaffee-Smoothie mit Banane und Avocado:

200 ml Kaffee

50 g Edelbitter-Schokolade

50 g 2 TL Nusskernmischung

1 Banane

1\2 Avocado

Zubereitung: Den Kaffee zubereiten und die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die flüssige Schokolade und den Kaffee zusammen mit den anderen Zutaten in den Mixer geben und zu einem cremigen Smoothie pürieren. Bei Bedarf noch etwas Wasser ergänzen. Anschließend den Smoothie in ein großes Glas füllen und mit gehackten Nüssen und Kakao-Nibs garnieren.

Einer der erstaunlichsten Trends ist das Comeback des Filterkaffees. Unter Hipstern heißt er Pour Over und wird heute als große Kaffeekunst zelebriert. Wer als Barista etwas auf sich hält, gießt dem Kunden vor seinen Augen das heiße Wasser in den Filter - und achtet dabei strikt auf Kaffeemenge, Mahlgrad und Wassertemperatur.

Und so funktioniert es:

1. Kaffeebohnen mittelfein mahlen, 50 bis 60 Gramm - also acht bis zehn Esslöffel für einen Liter.

2. Filterpapier einlegen und mit heißem Wasser anfeuchten, damit der Papiergeschmack verschwindet.

3. Kaffeepulver in den Filter kippen.

4. Wasser kochen und auf 88 bis 95 Grad abkühlen lassen.

5. Ein bisschen Wasser über das Pulver gießen und es eine halbe Minute aufquellen lassen.

6. Das restliche Wasser langsam kreisend gleichmäßig von innen nach außen gießen.

Die vergangenen Jahre waren nicht die besten fürs Image der Milch:

In jedem halbwegs zeitgeistigen Café bekommt man deshalb heute einen Latte mit veganer Milch. Die Hafermilch harmonisiere am besten mit Kaffee und habe sich deshalb in 95 Prozent der Cafés gegen Soja- und Mandelmilch durchgesetzt, sagt Aylin Aslan, die deutsche Baristameisterin von 2022. Auch Wojtek Bialczak favorisiert Hafermilch. "Sie ist in Geschmack und Textur am nächsten an Kuhmilch dran", sagt er. Kokosmilch dagegen habe absolut nichts im Kaffee verloren. "Zu süß, zu intensiv. Am Ende schmeckt dein Kaffee wie Bounty."

Kaffee hat eine schlechte Klimabilanz, allein schon, weil er aus Tropenländern um die halbe Welt geschippert wird. Das Start-up "Atomo" aus Seattle arbeitet deshalb an einem neuen Kaffee-Ersatz, ähnlich dem veganen Fleisch. Der Slogan: "coffee without the bean". Gewonnen wird der Molekularkaffee aus Nebenprodukten wie Melonenkernen oder den Schalen der Sonnenblumenkerne. "Die meisten Testkunden schmeckten und rochen keinen Unterschied", sagt Sara Marquart, die an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Molekularkaffee gebastelt hat und nun ein Start-up für kakaofreie Schokolade leitet.

Knifflig ist für die Lebensmittelchemikerin jene typische Bitterkeit, die nur Kaffee hat. Einen Teil davon bringt natürlich das Koffein mit, das sich aus Yerba Mate gewinnen lässt. Aber im Kaffee stecken bis zu 150 verschiedene Bitterstoffe. Zum Glück seien viele davon für den Geschmack nicht so wichtig, sagt Marquart, die ihre Doktorarbeit über Bitterstoffe geschrieben hat."Unser Gedanke war, einen Kaffee zu machen, der nicht bitter schmeckt. Wenn man keine Milch mehr rein schütten müsste, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe."

Noch gibt es den Molekularkaffee hierzulande nicht, sondern nur in den USA. "In Europa sträuben sich den Leuten dabei die Nackenhaare", sagt Marquart. "Der Markt ist nicht reif." In Japan, China oder Korea dagegen seien die Kaffeetrinker viel experimentierfreudiger. Wenn das die Hipster in London und Berlin hören.