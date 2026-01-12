Trotz Fernbeziehung Verbundenheit verspüren

Ihre größte Herausforderung ist es, die Sehnsucht zu bewältigen. Immerhin hat die auch etwas Gutes: "Die Sehnsucht stellt emotionale Nähe her, weil beide Partner so sehr zusammen sein wollen."

Aber wie fühlen Paare sich auch wirklich verbunden - trotz der vielen, vielen Kilometer Entfernung, die zwischen beiden liegen? "Das A und O ist, sich am Alltag teilhaben zu lassen", sagt Wendl. Ob Telefon oder Videocall: Kommunikationsmittel gibt es dafür genug. "Wichtig sind erst einmal feste Absprachen", sagt der Experte, zum Beispiel:

Wichtig: Telefonate müssen nicht immer tiefgründig sein. Vermeintliche Banalitäten wie "So war es bei der Arbeit" oder "Das habe ich sonst noch so gemacht" sind wichtig, um einen Einblick in den Alltag der oder des anderen zu bekommen.

Für den Einstieg, etwa bei einem Telefonat, empfiehlt Wendl Fernbeziehungspaaren eine ganz bestimmte Frage: "Was brauchst du gerade?". Die Schwierigkeit ist nämlich, dass beide Partner selten in gleicher Stimmung sind. Mit diesem Opening lässt sich erst einmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es dem oder der Liebsten eigentlich gerade geht und wonach er oder sie sich am meisten sehnt. Denn: "Nach meinen Bedürfnissen gefragt zu werden und mich dann auch ernst genommen zu fühlen, ist zentral für jede Beziehung - in Fernbeziehungen aber besonders", sagt Wendl.

Die Frage erzeuge einen Raum, in dem man sich nah sein kann, indem man offen artikuliert: Ich möchte gerade einfach in den Arm genommen werden. Oder: Ich würde jetzt gerne mit dir etwas trinken gehen. Oder auch: Ich bräuchte mal wieder Sex. Dass nicht alle Wünsche dabei sofort erfüllt werden können, ist nicht schlimm. "Umso mehr kann dadurch Vorfreude aufs Wiedersehen entstehen, weil man weiß, dass dann wieder Zeit füreinander sein wird", so der Experte.