So klappt das Grillen auch im Winter

Im Winter muss man nicht auf den Grillgenuss verzichten
©APA, dpa-tmn, Andrea Warnecke
Im Winter grillen? Das kann man machen, etwa mit dem Gasgrill. Allerdings darf der auch bei Schnee und Eis nur draußen in Betrieb genommen werden und nicht in Garagen und Co, betonen Experten. Denn drinnen droht nicht nur Brandgefahr, sondern auch das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung. Auch unter Pavillons oder Markisen haben Grillgeräte grundsätzlich nichts verloren, so die Aktion "Das Sichere Haus" (DSH). Denn diese können durch Funkenflug leicht in Brand geraten.

Fürs Wintergrillen wählt man draußen am besten einen möglichst windgeschützten Standort - im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Richten Sie den Grill so aus, dass sich dessen Deckel gegen den Wind öffnen lässt. So trifft der Wind beim Öffnen auf die Rückseite des Deckels und bewahrt das Grillgut besser vor dem Auskühlen. Steht der Grill im Wind, verlängert sich das Vorheizen.

Achten Sie außerdem auf ausreichend Abstand zu den Hauswänden. Das ist nicht nur sicherer, es landen so auch keine unschönen Fettspritzer an den Hauswänden.

Beim Wintergrillen sollte man den Experten zufolge eher auf Propangasflaschen als auf Kartuschen mit Butangas setzen. Denn Propan bleibt demnach auch bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gasförmig. Butan verflüssigt sich bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt und kann dann nicht mehr genügend Druck aufbauen.

ILLUSTRATION - Grillspaß im Winter? Entscheidend ist der richtige Ort – und das passende Gas. (zu dpa: «Gasgrill: So klappt das Barbecue im Winter») Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

