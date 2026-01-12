So klappt das Grillen auch im Winter

Fürs Wintergrillen wählt man draußen am besten einen möglichst windgeschützten Standort - im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Richten Sie den Grill so aus, dass sich dessen Deckel gegen den Wind öffnen lässt. So trifft der Wind beim Öffnen auf die Rückseite des Deckels und bewahrt das Grillgut besser vor dem Auskühlen. Steht der Grill im Wind, verlängert sich das Vorheizen.

Achten Sie außerdem auf ausreichend Abstand zu den Hauswänden. Das ist nicht nur sicherer, es landen so auch keine unschönen Fettspritzer an den Hauswänden.

Beim Wintergrillen sollte man den Experten zufolge eher auf Propangasflaschen als auf Kartuschen mit Butangas setzen. Denn Propan bleibt demnach auch bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gasförmig. Butan verflüssigt sich bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt und kann dann nicht mehr genügend Druck aufbauen.