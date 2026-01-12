Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben

Das Haus biete hoffentlich die geeignete Inspiration dafür. Außerdem soll durch die originalgetreue Wiederherstellung ein "immersives Erlebnis" geschaffen werden, das Besucher in die Lebenswelt des jungen David Bowie versetzt.

Bowie hatte seine Karriere in der Plaistow Grove 4 in Süd-London gestartet und dort auch später noch einige seiner bekanntesten Songs geschrieben. Er bezeichnete sein nicht ein mal neun Quadratmeter kleines Kinderzimmer einst als seine "ganze Welt".