von
Das Haus biete hoffentlich die geeignete Inspiration dafür. Außerdem soll durch die originalgetreue Wiederherstellung ein "immersives Erlebnis" geschaffen werden, das Besucher in die Lebenswelt des jungen David Bowie versetzt.
Bowie hatte seine Karriere in der Plaistow Grove 4 in Süd-London gestartet und dort auch später noch einige seiner bekanntesten Songs geschrieben. Er bezeichnete sein nicht ein mal neun Quadratmeter kleines Kinderzimmer einst als seine "ganze Welt".
ARCHIV - Inspiration durch Bowies Lebensumfeld: Künftig finden im ehemaligen Zuhause des Künstlers Kreativworkshops für junge Menschen statt. (zu dpa: «Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben») Foto: Maurizio Gambarini/dpa-Zentralbild/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++
HANDOUT - Musikgeschichte zum Anfassen in Süd-London: Das Elternhaus von David Bowie wird in seinen Originalzustand zurückversetzt. (zu dpa: «Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben») Foto: David Bowie Estate/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++
HANDOUT - Hier begann David Bowies Karriere: Das unscheinbare Reihenhaus in Bromley wird zum neuen Anziehungspunkt für Musikfans. (zu dpa: «Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben») Foto: David Bowie Estate/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++