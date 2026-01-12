News Logo
ABO

Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Hier begann David Bowies Karriere
©David Bowie Estate, APA, dpa
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Zwei Zimmer unten, zwei oben, ein Reihenhaus wie jedes andere - und doch wurde hinter diesen Wänden Musikgeschichte geschrieben: David Bowies Elternhaus im Londoner Stadtteil Bromley wird in seinen Originalzustand zurückversetzt und 2027 für Besucher geöffnet, heißt es auf dem Instagram-Kanal des 2016 verstorbenen Musikers. Laut den Verantwortlichen für den Nachlass des Musikers soll das Reihenhaus zukünftig vor allem von jungen Leuten für Kreativworkshops genutzt werden.

von

Das Haus biete hoffentlich die geeignete Inspiration dafür. Außerdem soll durch die originalgetreue Wiederherstellung ein "immersives Erlebnis" geschaffen werden, das Besucher in die Lebenswelt des jungen David Bowie versetzt.

Bowie hatte seine Karriere in der Plaistow Grove 4 in Süd-London gestartet und dort auch später noch einige seiner bekanntesten Songs geschrieben. Er bezeichnete sein nicht ein mal neun Quadratmeter kleines Kinderzimmer einst als seine "ganze Welt".

ARCHIV - Inspiration durch Bowies Lebensumfeld: Künftig finden im ehemaligen Zuhause des Künstlers Kreativworkshops für junge Menschen statt. (zu dpa: «Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben») Foto: Maurizio Gambarini/dpa-Zentralbild/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

HANDOUT - Musikgeschichte zum Anfassen in Süd-London: Das Elternhaus von David Bowie wird in seinen Originalzustand zurückversetzt. (zu dpa: «Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben») Foto: David Bowie Estate/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

HANDOUT - Hier begann David Bowies Karriere: Das unscheinbare Reihenhaus in Bromley wird zum neuen Anziehungspunkt für Musikfans. (zu dpa: «Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben») Foto: David Bowie Estate/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Technik
Support-Gnadenfrist für Soundtouch-Lautsprecher von Bose
++ ARCHIVBILD ++ Für Fahrräder gibt es auch Winterreifen
Gesundheit
Was Radfahrer bei Glatteis beachten müssen
Menschen in Fernbeziehungen sehen sich oft wochenlang nicht
Gesundheit
Trotz Fernbeziehung Verbundenheit verspüren
Die vier Mitglieder sollen am Mittwoch zurückgeholt werden
Technik
NASA holt ISS-Crew kommende Woche zurück
Der Weg zur Psychotherapie ist oft lang, und für viele unübersichtlich
Gesundheit
Die passende Psychotherapie für jedes Problem
++ ARCHIVBILD ++ 98 Flüge entfallen wegen der Wetterlage
Reisen & Freizeit
Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER