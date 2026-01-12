News Logo
ABO

Kind sträubt sich gegen Handschuhe? Da sind Tricks gefragt

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Viele Kinder mögen Handschuhe nicht besonders gern
©APA, dpa-tmn, Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Es sind Minusgrade und das Kind möchte partout keine Handschuhe anziehen? Da fällt es den noch so tolerantesten Eltern schwer, die eigene Meinung ihres Zwerges zu akzeptieren. Bevor es bei aller Überredungskunst zu Tränen oder gar zeitraubenden Wutanfällen kommt, sind Tricks für kleine Sturköpfe gefragt.

von

Klar, wären Fäustlinge einfacher - aber die sind bei Kleinkindern häufig nicht beliebt, weil sie damit nicht gut nach Dingen greifen können. Die Krux an Fingerhandschuhen ist allerdings, dass es oft Minuten dauert, bis jeder einzelne Finger in der richtigen Öffnung platziert ist. Ausweg: Krempelt man die Fingerhandschuhe an der Öffnung so weit um, dass man die einzelnen Finger schon sehen kann, fällt es dem Kind leichter hineinzuschlüpfen, empfiehlt das Onlineportal "leben-und-erziehen.de".

Die Erziehungsexperten raten zudem, dass die Fingerhandschuhe nicht zu klein sein sollten, weil es das Überstülpen erschwert. Bewährt hätten sich zudem äußerst niedliche Exemplare oder spezielle Fingerhandschuhe, bei denen die Finger frei bleiben, es aber eine Fäustlings-Kappe zum Überstülpen gibt. Die könne man bei Bedarf einfach über die Fingerkuppen klappen.

Sitzt das Kleinkind noch im Kinderwagen oder Buggy, kennen Eltern vielleicht spezielle Handwärmer für die Schiebestange, damit die Hände von Mama und Papa beim Spazierengehen schön warm bleiben. Solche Handwärmer könnte man aber auch am Sicherheitsbügel des Buggys anbringen, so eine weitere Idee.

Dort können dann auch die lieben Kleinen ihre Händchen in das warme Fleece- oder Lammfellfutter stecken, beschreiben die "leben-und-erziehen"-Experten eine Alternative zu Handschuhen und setzen damit auf den berühmten Nachahmungseffekt. Denn viele Kleinkinder finden ja Dinge von Mama und Papa immer besonders reizvoll.

ILLUSTRATION - Bei Minusgraden sind warme Hände wichtig, doch viele Kinder mögen Handschuhe nicht besonders gern. (zu dpa: «Kind sträubt sich gegen Handschuhe? Da sind Tricks gefragt») Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hier begann David Bowies Karriere
Reisen & Freizeit
Ab 2027 können Besucher David Bowies Kinderzimmer erleben
Technik
Support-Gnadenfrist für Soundtouch-Lautsprecher von Bose
++ ARCHIVBILD ++ Für Fahrräder gibt es auch Winterreifen
Gesundheit
Was Radfahrer bei Glatteis beachten müssen
Menschen in Fernbeziehungen sehen sich oft wochenlang nicht
Gesundheit
Trotz Fernbeziehung Verbundenheit verspüren
Die vier Mitglieder sollen am Mittwoch zurückgeholt werden
Technik
NASA holt ISS-Crew kommende Woche zurück
Der Weg zur Psychotherapie ist oft lang, und für viele unübersichtlich
Gesundheit
Die passende Psychotherapie für jedes Problem
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER