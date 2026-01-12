Erfrierung? Frostbeule? So handelt man nun richtig

Betroffen ist zunächst die Haut, doch auch das darunterliegende Fett- und Muskelgewebe kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Anfällig für Erfrierungen sind Körperteile, die vergleichsweise schlecht durchblutet sind - und die auch an klirrend kalten Tagen gern mal frei liegen. Dazu zählen etwa Hände, Ohren oder die Nase. Sind sie über Stunden ungeschützt Minustemperaturen ausgesetzt, kann es für sie kritisch werden - vor allem, wenn Wind dazukommt. Bläst ein Luftzug über die Haut, nimmt er nämlich die Wärme mit, die uns umgibt.

Eine Erfrierung betrifft nur einzelne Körperstellen, eine Unterkühlung hingegen das ganze System. Denn dabei sinkt die Körperkerntemperatur gefährlich ab. Ein Notfall, denn nach und nach stellen die Organe ihre Arbeit ein, ein Kreislaufstillstand droht. Daher sollte man bei Verdacht auf eine Unterkühlung sofort den Notruf wählen.

Doch woran erkennt man eine Unterkühlung? Prof. Bernd Böttiger zufolge gibt es diese Anzeichen:

Erfrierungen und Unterkühlungen können Hand in Hand gehen, aber auch jeweils einzeln auftreten.

Mütze, Handschuhe, dicke Socken: Wer sich bei eisigen Temperaturen nach draußen begibt, sollte sich warm genug einpacken. Wichtig dabei: "Die Kleidung sollte nicht zu eng sein, damit nichts abgeschnürt wird. Das schränkt nämlich die Durchblutung ein und erhöht dementsprechend auch das Risiko für Erfrierungen", betont Broer. Wenn möglich, sollte man sich zwischendurch aufwärmen.

Mal ohne Handschuhe eine Schneeballschlacht gemacht? Dann kennen Sie die frühen Stadien einer Erfrierung. Die Finger werden eiskalt, kribbeln und stechen leicht, die Haut färbt sich rot. "Anfangs ist sie nämlich noch vermehrt durchblutet. Doch dann machen die Blutgefäße zu, dann wird die Haut in der Regel blass. Und man merkt, dass man die Finger weniger gut bewegen kann", erklärt Chefarzt Broer.

Wer sich jetzt nicht aufwärmt, riskiert, dass die Erfrierung fortschreitet. Dann kommt es zu Taubheitsgefühlen. Die Haut bleibt weiß, weil ihr das Blut fehlt. Dann ist die Frage: Kann sich das Gewebe wieder erholen - oder nimmt es dauerhaft Schaden?

Durch Reibung entsteht doch Wärme, oder? Stimmt zwar - und dennoch ist das Reiben der betroffenen Körperstellen keine gute Idee. "Das kann das Gewebe noch mehr schädigen", warnt Broer. Die unterkühlte Hand etwa gehört jetzt auch nicht unter heißes Wasser oder an die voll aufgedrehte Heizung. Besser: die erfrorenen Körperstellen langsam bei Raumtemperatur wieder aufwärmen lassen.

Gut zu wissen: Bei leichteren Erfrierungen können andere ihre eigene Körperwärme spenden, also den betroffenen Körperteil beispielsweise in Achselhöhle wärmen, so Böttiger. Erfrierungen im Gesicht lassen sich mit den Händen wärmen.

Körperteile, die bereits hartgefroren sind, sollte man allerdings auf keinen Fall bewegen. Jede Erschütterung kann weitere Schäden bedeuten. Besser: Den Notruf wählen, die Erfrierung locker mit einem sauberen Verbandstuch bedecken und abwarten, bis die Profis übernehmen.

Generell gilt: lieber einmal zu oft als zu selten einen Arzt oder eine Ärztin draufschauen lassen. Bei folgenden Anzeichen rät Broer sogar dazu, das Krankenhaus aufzusuchen:

Es gibt Möglichkeiten, Erfrierungen zu behandeln. Zum Einsatz kommen beispielsweise Medikamente, die die Gefäße weiten und damit die Durchblutung des Gewebes verbessern. Auch entzündungshemmende Wirkstoffe wie Ibuprofen können bei der Behandlung von Erfrierungen helfen. "Das muss aber kontrolliert ablaufen, daher sollte man das den Profis überlassen", so Broer.

Frostbeulen sind - medizinisch gesehen - keine Erfrierungen. Dabei reagieren sehr kleine Blutgefäße in der Haut, die sogenannten Kapillaren, mit einer Art Entzündung auf Kälte. "Sie stellen sich ganz eng, werden dann wieder weit und stellen sich dann wieder eng. Daher kommt die Beule bzw. die fleckförmige Farbveränderung der Haut", sagt Broer. Die Entzündung kann Schmerzen und ein Brennen verursachen, manchmal auch erst Stunden, nachdem man in der Kälte unterwegs war.

Die gute Nachricht: Frostbeulen verschwinden von allein wieder "Man sollte sie aber nicht zusätzlich reizen, also sie nicht massieren oder Wärme draufgeben. Was man aber machen kann: eine Wundpflegecreme auftragen", so Broer.

Manche Menschen neigen zu Frostbeulen, andere haben sie nie. Wer diese Hautschwellungen immer wieder bekommt, nimmt das am besten als Anlass, sich ärztlich durchchecken zu lassen. Frostbeulen können nämlich in Zusammenhang mit anderen Durchblutungsstörungen stehen.