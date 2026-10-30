ABO

Trendsport Padel ausprobieren? Vorsicht bei Gelenkproblemen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Padel-Anfänger sollten die Belastung langsam steigern
©APA, dpa, GMS, BRITTA PEDERSEN
Wer Gefallen an Tennis oder Squash findet, dürfte Padel lieben. Bei dieser Sportart, oft im Doppel gespielt, sind die Wände Teil des Matches. Das ergibt überraschende Ballwechsel, viel Tempo - und bei regelmäßigem Spielen einen ordentlichen Fitness-Effekt. Neben dem Herz-Kreislauf-System trainiert Padel nämlich auch Beweglichkeit, Koordination, Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit, wie der Sportmediziner Sven Ostermeier aufzählt.

von

News auf Google bevorzugen

Wer allerdings Gelenkprobleme, etwa in den Knien, hat, tastet sich lieber mit etwas Vorsicht an die Sportart heran - und lässt sich sicherheitshalber von Arzt oder Ärztin grünes Licht dafür geben.

Denn das turbulente Ballspiel verlangt vom Körper zahlreiche plötzliche Richtungswechsel, Stopps und Drehungen sowie Sprünge. Sie können auf die Gelenke gehen, so der Orthopäde von der Gelenk-Klinik Gundelfingen. Plus: Auch das häufige In-die-Hocke-Gehen kann die Knie strapazieren.

In manchen Fällen verzichtet man lieber ganz auf Padel. Sven Ostermeier nennt als Beispiele bereits bestehende Schulter- und Ellenbogenprobleme.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 24.7.2013) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Britta Pedersen/Britta Pedersen

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Weltweit 18 Millionen Menschen mit schweren Essstörungen
Technik
Weltweit 18 Millionen Menschen mit schweren Essstörungen
Auch Waldbrände werden mehr
Technik
IPCC soll im Dezember über nächsten Sachstandsbericht beraten
Die Mira erweitert die Flotte von Amadeus Flusskreuzfahrten
Reisen & Freizeit
Diese Kreuzfahrtschiffe stechen 2027 in See
Eine offene Aussprache im Team hilft oft, Aufgaben fairer zu verteilen
Gesundheit
Aufgabenflut: So entgehen Sie dem Burnout zum Jahresende
++ ARCHIVBILD ++ Nach Ilulissat kommen Urlauber gern, um die Eisberge zu bestaunen
Reisen & Freizeit
Nonstop zu den Eisbergen: Neue Direktflüge nach Grönland
Betroffen sind Piräus und sechs weitere Häfen
Reisen & Freizeit
Streik legt Fährverkehr in Griechenland weitgehend lahm
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER