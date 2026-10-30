Trendsport Padel ausprobieren? Vorsicht bei Gelenkproblemen

Wer allerdings Gelenkprobleme, etwa in den Knien, hat, tastet sich lieber mit etwas Vorsicht an die Sportart heran - und lässt sich sicherheitshalber von Arzt oder Ärztin grünes Licht dafür geben.

Denn das turbulente Ballspiel verlangt vom Körper zahlreiche plötzliche Richtungswechsel, Stopps und Drehungen sowie Sprünge. Sie können auf die Gelenke gehen, so der Orthopäde von der Gelenk-Klinik Gundelfingen. Plus: Auch das häufige In-die-Hocke-Gehen kann die Knie strapazieren.

In manchen Fällen verzichtet man lieber ganz auf Padel. Sven Ostermeier nennt als Beispiele bereits bestehende Schulter- und Ellenbogenprobleme.