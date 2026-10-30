IPCC soll im Dezember über nächsten Sachstandsbericht beraten

Bei den IPCC-Beratungen Mitte Oktober in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba hatte es keine Einigung über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des nächsten Berichts gegeben, in dem aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Fortschreiten des Klimawandels aufgelistet werden. Die Verhandlungen wurden deshalb ausgesetzt.

Viele der fast 200 Mitgliedstaaten plädierten in Äthiopien für eine Veröffentlichung des Berichts rechtzeitig vor dem UNO-Klimagipfel 2028. Einige IPCC-Mitglieder, darunter Saudi-Arabien, Indien und China, argumentierten, dass mehr Zeit benötigt werde, um Erkenntnisse und Daten aus Entwicklungsländern einzuarbeiten. Sie sprechen sich für eine Veröffentlichung erst im Jahr 2029 aus.

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wurde 1988 gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Politik neutral über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und über mögliche Gegenmaßnahmen zu informieren. Dazu werden regelmäßig umfangreiche Sachstandsberichte erstellt, für die Tausende Klimawissenschaftler ihre Erkenntnisse zusammenführen. Sie werden normalerweise alle fünf bis sieben Jahre veröffentlicht. Der letzte Bericht erschien 2021. Die Sachstandsberichte sind zentraler Bezugspunkt für die Klimapolitik vieler Staaten.