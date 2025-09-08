Liebes Leben: Die Top 6 Romantik-Booster

Erstens sind Textnachrichten kein Ersatz für wahre Liebesgesten. Natürlich mag es schön sein, ab und an ein Flower-GIF statt echter Blumen oder Kuss-Emojis statt echter Küsse zu kriegen. Wenn es aber zweitens dabei bleibt, mag das zunächst zwar kosten- und energieschonend anmuten. Dann leben wir schon eher in einer Apokalypse der Beziehungskultur.

Und es werden Blumenläden insolvent gehen und Personen meiner Berufsgruppe durch Chatbots ersetzt werden, die im Unterschied zu uns „echten Menschen“ jederzeit verfügbar sind und einen auch nachts und frühmorgens mit tröstenden Worten und Ratschlägen versorgen. Zeit aufzuwachen! Hier die Ihren Alltag bereichernden Romantik-Booster für Ihre Partnerschaft.