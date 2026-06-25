Mehr Daten drahtlos: Leichterer Umzug von iPhone auf Android

Im Android-Betriebssystem ist dafür eine App namens Android Switch verantwortlich, die fest zum System gehört und nicht extra installiert werden muss. Apple hatte die Weichen für einen erweiterten Datentransfer bereits im Februar mit der iOS-Version 26.3 gestellt.

Und um diese Daten geht es:

Apps müssen ansonsten aber weiterhin neu installiert werden. Das gilt auch für WhatsApp, das aber innerhalb der App eine Übertragungsfunktion anbietet.

Das neue Android Switch läuft derzeit schon auf einem kleinen Teil der Android-17-Geräte und wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter ausgerollt.

Android 17 ist aber ohnehin erst auf Pixel-Mobilgeräten von Google angekommen, die noch Android-Updates erhalten. In den Einstellungen unter "System/Softwareupdates/Systemupdate" kann man nachschauen, ob die Aktualisierung bereits vorliegt. Alternativ wartet man einfach, bis das Smartphone einen benachrichtigt.

Besitzer anderer Android-Smartphones oder -Tablets müssen sich noch gedulden, bis der Hersteller Android 17 für die eigenen Geräte angepasst hat. Hier sind die Updates im weiteren Jahresverlauf zu erwarten.