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Marc Terenzi plant Entschuldigungslied - Tochter wütend

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++ ARCHIVBILD ++ Terenzi ist laut eigenen Angaben seit einem Jahr clean
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US-Popsänger Marc Terenzi kündigt nach einem emotionalen Song seiner Tochter selbst ein Entschuldigungslied an. "Es soll eine Entschuldigung für Summer werden. Der Song soll in den nächsten sechs bis acht Wochen erscheinen", sagte der 47-Jährige zur deutschen "Bild"-Zeitung. Heißen soll er dem Artikel zufolge "Sorry might not ever be enough".

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Seine Tochter Summer Terenzi reagierte darauf wütend: "Wow Dad, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein erbärmlicher Vater du bist", schrieb die 20-Jährige auf Englisch auf Instagram. Er schiebe sein Verhalten auf seine Sucht, sei aber nach eigenen Angaben seit einem Jahr nüchtern. "Warum lässt du dich dann nicht blicken?".

Sie machte klar: "Ich habe diesen Song nicht als Einladung für dich geschrieben, Ruhm damit zu erlangen." Er habe sie "eine Million Mal enttäuscht". "Du warst nicht an meinem ersten Schultag da und nicht an meinem letzten. Du warst NIE da. Aber immer in der Boulevardpresse und im Fernsehen."

Sie sei seit Jahren in Therapie, um ihren Groll zu verarbeiten. "Also bitte lass deinen dummen Song in den Entwürfen und ändere dich."

Zuvor hatte Summer Terenzi einen Songausschnitt veröffentlicht, in dem sie die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisierte. "Mein Vater wollte nie Kinder", sang sie auf Englisch. "Er war immer ein Narzisst, hat sich lieber für seine Geliebten entschieden."

Marc Terenzi hatte daraufhin seine Tochter um eine zweite Chance gebeten: "Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut." Terenzi ist der Ex-Mann von Popsängerin Sarah Connor (46). Beide haben zwei gemeinsame erwachsene Kinder. Terenzi und Connor trennten sich schon Ende 2008.

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