Selena Gomez sagt, Vapen habe ihre Stimme verändert: Was die Forschung dazu weiß

Die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez führt eine dauerhafte Veränderung ihrer Stimme auf das Vapen zurück. In einem Video in ihrer Instagram-Story sagte die 34-Jährige am Wochenende, sie habe sehr viel Nikotin gevapt. „Es ist es einfach nicht wert. Es ist so dumm, und es hat meine Stimme verändert“, sagte sie. Sie werde ihre Stimme nicht mehr zurückverändern können.

Gomez erzählte auch, dass sie aufgehört habe. Nikotin sei sehr schwer aufzugeben, doch wer gerade selbst damit kämpfe, könne es ebenfalls schaffen. Ob ihre Stimme tatsächlich durch das Vapen verändert wurde, lässt sich von außen nicht beurteilen. Die Frage, was E-Zigaretten mit den Stimmbändern machen, beschäftigt die Forschung aber seit einigen Jahren.