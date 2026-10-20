Selena Gomez sagt, Vapen habe ihre Stimme verändert: Was die Forschung dazu weiß

Die Sängerin Selena Gomez hat aufgehört zu vapen und warnt ihre Fans: Das Nikotin habe ihre Stimme verändert. Was Studien über die Wirkung von E-Zigaretten auf die Stimmbänder zeigen, wo die Forschung noch Lücken hat und welche neuen Regeln in Österreich gelten.
„Es ist es einfach nicht wert“
Die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez führt eine dauerhafte Veränderung ihrer Stimme auf das Vapen zurück. In einem Video in ihrer Instagram-Story sagte die 34-Jährige am Wochenende, sie habe sehr viel Nikotin gevapt. „Es ist es einfach nicht wert. Es ist so dumm, und es hat meine Stimme verändert“, sagte sie. Sie werde ihre Stimme nicht mehr zurückverändern können.
Gomez erzählte auch, dass sie aufgehört habe. Nikotin sei sehr schwer aufzugeben, doch wer gerade selbst damit kämpfe, könne es ebenfalls schaffen. Ob ihre Stimme tatsächlich durch das Vapen verändert wurde, lässt sich von außen nicht beurteilen. Die Frage, was E-Zigaretten mit den Stimmbändern machen, beschäftigt die Forschung aber seit einigen Jahren.
Was Laborversuche zeigen
Die Stimme entsteht, wenn die Stimmlippen im Kehlkopf schwingen. Ihre Oberfläche ist von einer empfindlichen Schleimhaut überzogen. Eine 2022 im Fachjournal Disease Models & Mechanisms veröffentlichte Studie hat im Labor gezüchtete menschliche Stimmlippen-Schleimhaut eine Woche lang einem Extrakt aus E-Zigaretten-Dampf ausgesetzt. Die oberste Zellschicht wurde geschädigt, die natürlichen Abwehr- und Erneuerungsprozesse des Gewebes gerieten aus dem Gleichgewicht.
Als die Forschenden den Extrakt wieder entfernten, baute sich das Gewebe auffallend stark um. Die Autorinnen und Autoren sehen darin mögliche Vorstufen für Verdickungen und Verhornungen der Schleimhaut. Sie vermuten, dass sich Lösungsmittel und Fettpartikel aus dem Dampf in und zwischen den Zellen ablagern. Ihr Fazit: Vapen bedrohe die Gesundheit der Stimmlippen-Schleimhaut.
Fallberichte von Heiserkeit bis Vernarbung
Aus der Praxis gibt es bislang vor allem Einzelfälle. Eine 2025 im Egyptian Journal of Otolaryngology erschienene Fallserie beschreibt drei junge Erwachsene, deren Kehlkopfschleimhaut nach jahrelangem täglichem Vapen schwer geschädigt war. Eine 24-jährige Frau hatte drei Monate nach der Behandlung noch immer Narben an den Stimmlippen und eine gestörte Stimme.
Bei einem 22-jährigen Mann verschwand die Heiserkeit dagegen, nachdem er mit dem Vapen aufgehört hatte, die Schleimhaut war nach sechs Wochen vollständig verheilt. Mehr als ein Hinweis ist das nicht: Drei Fälle ohne Vergleichsgruppe erlauben keine Aussage darüber, wie häufig solche Schäden sind oder ob das Vapen allein sie ausgelöst hat.
Wo die Forschung noch Lücken hat
Große Langzeitstudien, die die Stimme von Menschen über Jahre verfolgen, fehlen bislang. Laborversuche zeigen, was der Dampf mit Gewebe anrichten kann, Fallberichte zeigen, dass es auch beim Menschen zu Schäden kommen kann. Wie groß das Risiko für gelegentliche oder regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer ist, lässt sich daraus nicht ablesen.
Unumstritten ist dagegen, dass Nikotin stark abhängig macht. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hält E-Zigaretten für Jugendliche, junge Erwachsene und Schwangere für ungeeignet und verweist darauf, dass über die kurz- und langfristigen Folgen noch vieles unbekannt ist.
Neue Regeln für E-Zigaretten in Österreich
In Österreich werden die Regeln für E-Zigaretten verschärft. Eine Novelle des Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetzes wurde am 29. Juli im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Teile gelten seit 20. August, der Rest ab 31. Dezember 2026. Die Novelle verbietet E-Zigaretten, die als Einwegprodukte verkauft werden.
Strengere Vorgaben gelten künftig auch für nikotinfreie E-Zigaretten und Liquids, zudem werden Nikotinbeutel und ähnliche Produkte ähnlich wie Tabakwaren reguliert. Ziel ist laut Gesetzgeber vor allem der Schutz von Kindern und Jugendlichen.
Quellen: Lungova et al., Exposure to e-cigarette vapor extract induces vocal fold epithelial injury and triggers intense mucosal remodeling, Disease Models & Mechanisms 2022, AlDaihani, Case series on laryngeal necrosis from vaping, Egyptian Journal of Otolaryngology 2025, oesterreich.gv.at, Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes (BGBl. I Nr. 68/2026), CDC
Weitere Quelle: Good Morning America