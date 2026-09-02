Schneiden, drehen, schlagen: Avocado richtig entkernen

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Aufschneiden und Entkernen einer Avocado in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Avocado auf ein Schneidebrett legen und mit einem Messer längs rundherum bis zum Kern einschneiden. Die Hälften anschließend gegeneinander aufdrehen. Das Messer nun in den Kern schlagen und leicht drehen, um den Kern herauszulösen. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausnehmen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Mit einem gezielten Schlag und einer leichten Drehbewegung lässt sich der Avocadokern einfach entfernen. Das Fruchtfleisch bleibt dabei weitgehend unversehrt. Wichtig: Das Messer vorsichtig und nicht zu tief in den Kern schlagen, um ein Abrutschen und Verletzungen an der Hand zu vermeiden.