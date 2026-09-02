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Schneiden, drehen, schlagen: Avocado richtig entkernen

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Die Avocado längs rundherum bis zum Kern einschneiden
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Avocados sind vielseitig und lassen sich in Salaten, auf Brot oder als Guacamole genießen. Wer eine Avocado verarbeiten möchte, muss sie allerdings erst aufschneiden und entkernen. Gerade das Entfernen des Kerns kann dabei etwas knifflig sein. Wie klappt das am besten? TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks: So soll sich eine Avocado mit wenigen gezielten Handgriffen einfach aufschneiden und entkernen lassen.

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Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Aufschneiden und Entkernen einer Avocado in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Avocado auf ein Schneidebrett legen und mit einem Messer längs rundherum bis zum Kern einschneiden. Die Hälften anschließend gegeneinander aufdrehen. Das Messer nun in den Kern schlagen und leicht drehen, um den Kern herauszulösen. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausnehmen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Mit einem gezielten Schlag und einer leichten Drehbewegung lässt sich der Avocadokern einfach entfernen. Das Fruchtfleisch bleibt dabei weitgehend unversehrt. Wichtig: Das Messer vorsichtig und nicht zu tief in den Kern schlagen, um ein Abrutschen und Verletzungen an der Hand zu vermeiden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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