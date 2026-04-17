Im Leben von Kindern und Jugendlichen passiert so viel. Sie erleben fast täglich Neues, müssen mit ihren Emotionen und deren Regulierung vermehrt auch ohne die Eltern klarkommen, sie erhalten in der Schule jede Menge Informationen, die gelernt werden sollen und durchleben die kleinen und großen Dramen, die das Heranwachsen mit sich bringen. All diese Erfahrungen werden im Schlaf sortiert und abgespeichert. Im Schlaf entstehen Synapsen, die für die Vernetzung der Nervenzellen sorgen. Das Gehirn "räumt" sozusagen auf und sortiert Informationen.

Das ist aber längst nicht alles. Eines der wichtigsten Wachstumshormone, das Somatropin, wird im Schlaf ausgeschüttet. Außerdem arbeitet der Körper auf Hochtouren daran, die Zellen zu regenerieren. Das Immunsystem fährt die Produktion von Abwehrzellen und Antikörpern hoch, Giftstoffe, die sich über den Tag im Gehirn angesammelt haben, werden abgebaut. Im Grunde ist der Schlaf so etwas wie der Reset-Modus des Körpers.