Richtiger Dreh: Wie lassen sich Lollis schneller auspacken?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Dreh-Tipp getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Folie unten am Stiel mit Daumen und Zeigefinger festhalten. Dann mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger den Lutscher-Kopf anfassen, um die Folie im Uhrzeigersinn zu bewegen. Das Ganze gegebenenfalls wiederholen. Dadurch sollte sich die Verpackung lockern und viel einfacher öffnen lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert erstaunlich gut. Nach einigen Drehbewegungen lockert sich die Folie tatsächlich und lässt sich deutlich leichter öffnen als beim Auspacken ohne diese kleine Vorarbeit. Das spart Zeit und Nerven.