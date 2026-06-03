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Reste in Toilette zu sehen: Hat Tablette trotzdem gewirkt?

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++ ARCHIVBILD ++ Tablettenreste in der Schüssel - das muss kein Grund zur Sorge sein
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Einmal geschluckt, sieht man sie nie wieder? Das gilt längst nicht für jede Tablette. So ist ganz normal, dass sich sogenannte Retardpräparate im Körper nicht auflösen, erklärt die Apothekerin Cornelia Stritzel. Denn die Tablette ist hier "wie ein Transportmittel für den Wirkstoff". Er wird in Magen-Darm-Trakt schrittweise freigegeben, die Tablette selbst wird aber nicht verdaut. Wer sie also in der Toilette wiederentdeckt, muss sich nicht sorgen, dass sie nicht gewirkt hat.

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Es können aber auch Medikamente unverdaut im Stuhl landen, die keine Retardpräparate sind. Zum Beispiel, wenn man Durchfall hat. "Die Medikamente wandern dann schneller durch den Verdauungstrakt", klärt Cornelia Stritzel auf. Das kann dazu führen, dass der Wirkstoff nicht richtig aufgenommen wird - dann wirkt die Tablette womöglich nicht.

Die Apothekerin warnt dann davor, Medikamente auf eigene Faust nachzunehmen. Wer sichergehen will, lässt sich lieber in der Apotheke beraten.

Beratung - ob in der Apotheke oder der Hausarztpraxis - ist auch angesagt, wenn man regelmäßig Tabletten-Überreste im Stuhl vorfindet, die keine Retardpräparate sind. Dann ist womöglich eine Option, die Anwendungsform zu wechseln, um sicherzustellen, dass der Wirkstoff auch wirklich im Körper ankommt.

POTSDAM - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 7.10.2015) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Ralf Hirschberger/Ralf Hirschberger

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