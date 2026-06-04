Nach Funkstille: NASA beendete Einsatz von Mars-Sonde

Mavens Einsatz sei "die bisher beste Mars-Mission überhaupt" gewesen, schwärmte die an dem Projekt beteiligte Astrophysikerin Shannon Curry. Von der Sonde gewonnene Daten hätten Forschern dabei geholfen, das Phänomen der sogenannten Atmosphärenflucht zu verstehen, bei der atmosphärisches Gas in den Weltraum entweicht.

Darüber hinaus habe Maven viele Erkenntnisse zur Mars-Atmosphäre und der Klima-Geschichte des Planeten sowie zu dessen Bewohnbarkeit geliefert, sagte Tiffany Morgan vom Erkundungsprogramm der NASA. Zudem diente Maven als Relaisstation für die Kommunikation zwischen den Mars-Rovern und der Erde. Diese Aufgabe müssen nun andere Sonden übernehmen.