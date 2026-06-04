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Nach Funkstille: NASA beendete Einsatz von Mars-Sonde

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Nach monatelanger Funkstille ihrer Sonde hat die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Mission zur Erkundung der Mars-Atmosphäre für beendet erklärt. Die Sonde Maven hat seit Dezember keine Daten mehr gesendet, wie die NASA erklärte. Maven befindet sich seit 2014 in einer Mars-Umlaufbahn. Ursprünglich sollte ihr Einsatz ein bis zwei Jahre dauern, doch die Sonde sendete mehr als ein Jahrzehnt lang Daten zur Erde.

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Mavens Einsatz sei "die bisher beste Mars-Mission überhaupt" gewesen, schwärmte die an dem Projekt beteiligte Astrophysikerin Shannon Curry. Von der Sonde gewonnene Daten hätten Forschern dabei geholfen, das Phänomen der sogenannten Atmosphärenflucht zu verstehen, bei der atmosphärisches Gas in den Weltraum entweicht.

Darüber hinaus habe Maven viele Erkenntnisse zur Mars-Atmosphäre und der Klima-Geschichte des Planeten sowie zu dessen Bewohnbarkeit geliefert, sagte Tiffany Morgan vom Erkundungsprogramm der NASA. Zudem diente Maven als Relaisstation für die Kommunikation zwischen den Mars-Rovern und der Erde. Diese Aufgabe müssen nun andere Sonden übernehmen.

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