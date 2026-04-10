Es ist immer leicht, die "guten, alten Zeiten" zu verklären. Dabei war vieles früher nicht gleichzeitig besser. Was sich aber schon verändert hat, sind die Anforderungen unserer Zeit an die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sie wachsen in einer Umgebung auf, die schneller, reizüberfluteter und auf vielen Ebenen auch gefährlicher geworden ist. Schließlich holen sie sich mit dem Smartphone die ganze Welt ins Kinderzimmer. Und mit ihr die Sorgen. Schon früh beschäftigen sich Kinder heute mit "Erwachsenenthemen" wie Schönheitsideale, Sexualität und Konflikte. Nachrichten zu Krieg und Klimawandel belasten sie ebenso wie der dauernde Vergleich mit anderen. Die Angst, nicht dazu zu gehören, ein geringes Selbstwertgefühl und verstärkte Unsicherheit sind noch die harmlosesten Folgen.

Weil Kommunikation verstärkt online stattfindet, gibt es weniger echte und tiefgreifende Kontakte, die innere Sicherheit geben und dabei helfen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Es ist nur allzuleicht, online falsche Vorbilder zu finden. Selbstverständlich beschränken sich die Challenges nicht auf den digitalen Raum. Auch im "echten" Leben gilt es, zunehmendem Druck standzuhalten, etwa durch Leistungsdruck in der Schule oder durch ein durchgetaktetes Freizeitprogramm, das wenig Raum für unbeschwertes Spielen lässt.