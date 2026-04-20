Die „7 Todsünden“ der KI in der Medizin

Die Künstliche Intelligenz (KI/AI) macht sich auch in der Medizin breit. Laut der Meinung eines internationalen Expertenteams samt Umfrage unter 914 Fachleuten in 143 Staaten finden sich aber auch erhebliche Defizite in den Systemen. Zu einem guten Teil dürfte es sich dabei um klassische menschliche Defekte handeln: zum Beispiel Selbstüberschätzung, blindes Vertrauen und fehlerhafte Statistik.

„Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend Einzug in klinische Umgebungen und wirft Fragen nach Vertrauen, Fairness, Empathie und Steuerung (Governance) auf. Trotz ihrer rasanten Verbreitung bleibt das ethische Terrain der KI in der Medizin instabil. Wir stellen die 'Sieben Todsünden der KI in der Medizin' vor, ein konzeptionelles Rahmenwerk wiederkehrender systemischer Fehlermuster …“, schrieben jetzt Heimo Müller (MedUni Graz) und seine Co-Autoren (Wien/BOKU), den USA und Kanada in NPJ Digital Medicine in einer Online-Vorausveröffentlichung (doi: 10.1038/s41746-026-02607-4).